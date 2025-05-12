الإثنين 12 مايو 2025
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المناطق الأزهرية تتسلم أوراق أسئلة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)

أسئلة امتحانات الشهادتين
أسئلة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية
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تستعد  المناطق الأزهرية لعقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، والتي من المقرر أن تنطلق بعد غدًا الأربعاء وسط تعليمات مشددة من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

 

وتمت اليوم الإثنين تسليم أسئلة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024 /2025، للمناطق الأزهرية، وسط تأكيد على  انتظام إجراءات التسليم إلى مراكز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية، والاطمئنان على توفر عناصر التأمين والنقل اللازمة لضمان وصول الأسئلة بأمان وسرية تامة، بما يحقق انضباط العملية الامتحانية ويضمن سيرها وفق أعلى معايير الدقة والشفافية. 

 

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الخاصة بالترم الثاني اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 من مايو الجاري، وتستمر لمدة أسبوع كامل  حتى يوم الأربعاء الموافق 21 من مايو 2025، وتأتي تفاصيل الجدول على النحو التالي:

الأربعاء 14 مايو 2025: اختبار مادتي الفقه، واللغة العربية (نحو وصرف).
الخميس 15 مايو 2025: اختبار مادتي أصول الدين (التفسير والحديث)، والعلوم.
السبت 17 مايو 2025: اختبار مادتي اللغة العربية (المطالعة والنصوص)، والهندسة.
الأحد 18 مايو 2025: اختبار مادتي أصول الدين (التوحيد والسيرة)، والدراسات الاجتماعية.
الإثنين 19 مايو 2025: اختبار مادتي القرآن الكريم وتجويده، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
الثلاثاء 20 مايو 2025: اختبار مادتي الثقافة الإسلامية، والجبر.
الأربعاء 21 مايو 2025: اختبار مواد اللغة الأجنبية، والتربية الفنية، المستوي الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

 

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 

الأربعاء 15 يناير: التربية الإسلامية - الدراسات الاجتماعية.

الخميس 16 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 18 يناير: الرياضيات - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الأحد 19 يناير: العلوم - المهارات المهنية.

الاثنين 20 يناير: اللغة الإنجليزية - المستوى الرفيع.

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