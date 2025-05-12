إصابة عاملين إثر سقوطهما من أعلى سقالة خشبية بالغربية

شهدت قرية نواج بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية إصابة عاملين إثر سقوطهما من أعلى سقالة خشبية بالطابق الثالث أثناء عملهما بعمارة تحت الإنشاء وجرى نقلهما إلى مستشفى المنشاوي العام.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارا بورد بلاغا يفيد باستقبال مستشفى المنشاوي العام شخصين بإصابات بالغة إثر سقوطهما من عمارة سكنية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا وتبين إصابة عاملين إثر سقوطهما من شقالة خشبية بالطابق الثالث أثناء عملهما بعمارة تحت الإنشاء.

وأفاد شهود العيان أنه أثناء ووقوفهما على سقالة خشبية انقطع “الوير” بالطابق الثالث وسقطوا على الأرض، ما أدى إلى إصابتهما.

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