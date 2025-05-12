الحكومة الألمانية: لم نوجه دعوة لـ نتنياهو لزيارة البلاد

أفادت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، بأن المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، لم يوجه أي دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البلاد.



الحكومة الألمانية: نرغب في وقف إطلاق النار بغزة



وبحسب تقارير اخبارية، أوضحت الحكومة الألمانية أن المستشار سيبحث الوضع الإنساني في غزة مع الرئيس الإسرائيلي.



وأضافت الحكومة الألمانية: التطورات في قطاع غزة مثيرة للقلق ونرغب في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت.



وتابعت: أي تهجير قسري من قطاع غزة سيكون انتهاكا للقانون الدولي.

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