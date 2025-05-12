الإثنين 12 مايو 2025
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خارج الحدود

الحكومة الألمانية: لم نوجه دعوة لـ نتنياهو لزيارة البلاد

فريدريك ميرتس،فيتو
فريدريك ميرتس،فيتو

أفادت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، بأن المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، لم يوجه أي دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البلاد.


الحكومة الألمانية: نرغب في وقف إطلاق النار بغزة  


وبحسب تقارير اخبارية، أوضحت  الحكومة الألمانية أن المستشار سيبحث الوضع الإنساني في غزة مع الرئيس الإسرائيلي.

وأضافت الحكومة الألمانية: التطورات في قطاع غزة مثيرة للقلق ونرغب في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت.

وتابعت: أي تهجير قسري من قطاع غزة سيكون انتهاكا للقانون الدولي.

 

 

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التطورات في قطاع غزة إسرائيل الرئيس الإسرائيلي المستشار الألماني المستشار الالماني الجديد الوضع الإنساني في غزة

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