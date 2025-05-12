"الحمد لله"، عبارة غامضة بغرفة الفار في مباراة برشلونة وريال مدريد

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تسجيلات غرفة الفيديو في مباراة برشلونة وريال مدريد، التي أقيمت أمس الأحد، في الجولة 35 من الليجا.

وفاز فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتجويك" معقل برشلونة، في قمة مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني “الليجا”.

إلغاء هدف لفيرمين لوبيز

وكانت تقنية الفيديو أوصت بإلغاء هدف لفيرمين لوبيز نجم البارسا في الدقيقة (90+6)، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الكتالوني 4-3.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو: “شخص غير معروف في غرفة الفار، تفوّه بعبارة ”الحمد لله"، عقب التأكد من وجود لمسة يد، وهذه العبارة يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة".

وكان خوان مارتينيز مونيويرا حكم تقنية الفيديو، قد طلب من أليخاندرو هيرنانديز حكم اللقاء، مراجعة الفار، بشأن هدف فيرمين لوبيز.

"الحمد لله.. اكتشفنا لمسة يد"

وقال مونيويرا خلال تسجيلات غرفة الفيديو: "اسمعني أليكس، لقد اكتشفنا لمسة يد، حسنا؟ تعال لرؤيتها من فضلك"، ليظهر صوت شخص غير معروف: "مع هذا الارتفاع.. الحمد لله.. نعم.. نعم.. تماما".

وأجاب هيرنانديز: "حسنا، ممتاز. تابع.. لقد لمست يده، نعم. الكرة كانت ستخرج، والآن أعطني لقطة واسعة لأرى كل الحركة، لنرى كيف تنتهي. حسنا، ممتاز، اليد في الأعلى بوضوح. سأقوم بإلغاء الهدف".

وأشارت الصحيفة: "عبارة الحمد لله، التي سُمعت في التسجيل، لم يتم تفريغها أو ترجمتها ضمن الفيديو الرسمي الذي نشره الاتحاد الإسباني".

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