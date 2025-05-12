هدف ليفربول، الأشعة تحسم موقف لاعب شتوتجارت من نهائي كأس ألمانيا

كشفت تقارير صحفية أن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة أنجيلو شتيلر لاعب وسط شتوتجارت في مباراة أرمينيا بيلفيلد في نهائي كأس ألمانيا يوم 24 مايو الجاري بعد إصابته في الأربطة خلال فوز فريقه على أوجسبورج 4 / 0، أمس الأحد.

وحقق شتوتجارت أول فوز للفريق على ملعبه منذ ما يقرب من 4 أشهر، ليكسر سلسلة من 6 هزائم متتالية.

وقال فابيان فولجيموث، المدير الرياضي في شتوتجارت، للصحفيين عن إصابة شتيلر: "هذه الإصابة تفسد فرحتنا بالفوز، وهناك حالة من الصدمة في صفوف الفريق".

وسيخضع شتيلر، الذي ارتبط اسمه في وسائل الإعلام بالانتقال إلى ليفربول، لفحص بالأشعة اليوم الاثنين لتحديد قوة الإصابة التي لحقت بساقه.

وأصيب شتيلر بعد تدخل ضده من صامويل إسيندي لاعب أوجسبورج الذي حصل على بطاقة حمراء بعد 12 دقيقة من مباراة الفريقين في الدوري الألماني.

وغادر شتيلر الملعب باكيا، وشوهد بعدها وهو يتحرك مستندا على عكازين.

وقال مدرب الفريق، سيباستيان هونيس: "سنحاول استغلال أي فرصة لعودة شتيلر إلى الملاعب".

ويعد شتوتجارت المرشح الأبرز لحسم مباراة نهائي الكأس أمام بيليفيلد أحد أندية دوري الدرجة الثالثة، ويسعى للفوز بأول لقب منذ تتويجه بالدوري الألماني عام 2007.

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