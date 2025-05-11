ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 36 وقمة ليفربول وأرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي، أسدل الستار اليوم الأحد علي مباريات الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بقمة ليفربول ضد أرسنال والتي انتهت بالتعادل 2-2.

نتائج مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز



فولهام 1-3 إيفرتون

ساوثهامبتون 0-0 مانشستر سيتي

إيبسويتش تاون 0-1 برينتفورد

وولفرهامبتون 0-2 برايتون

بورنموث 0-1 أستون فيلا

نيوكاسل يونايتد 2-0 تشيلسي

مانشستر يونايتد 0-2 وست هام

توتنهام 0-2 كريستال بالاس

نوتنجهام فوست 2-2 ليستر سيتي

ليفربول 2-2 أرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 36

1- ليفربول 83 نقطة

2- آرسنال 68 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 66 نقطة

4- مانشستر سيتي 65 نقطة

5- تشيلسي 63 نقطة

6- أستون فيلا 63 نقطة

7- نوتينغهام فورست 62 نقطة

8- برينتفورد 55 نقطة

9- برايتون 55 نقطة

10- بورنموث 53 نقطة

11- فولهام 51 نقطة

12- كريستال بالاس 49 نقطة

13- إيفرتون 42 نقطة

14- وولفرهامبتون 41 نقطة

15- وست هام يونايتد 40 نقطة

16- مانشستر يونايتد 39 نقطة

17- توتنهام هوتسبير 38 نقطة

18- إبسويتش تاون 22 نقطة

19- ليستر سيتي 22 نقطة

20- ساوثهامتون 12 نقطة



جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي

وتوج ليفربول رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي قبل أكثر من جولة، فيما تحدد مثلث الهبوط بهبوط إبسويتش تاون، ليستر سيتي، ساوثهامتون إلى التشامبيونشيب.

واشتعلت المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل الجولتين المتبقيتين من البريميرليج.

ومن المقرر أن يتأهل أول 5 فرق من الدوري الإنجليزي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد بالاضافة لفريق سادس بين مانشستر يونايتد أو توتنهام بعد وصولهما لنهائي الدوري الأوروبي 2025.

وعلى صعيد متصل زادت حصة البريميرليج إلى 6 فرق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد وصول توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين إلى نهائي الدوري الأوروبي 2025.

وينضم الفائز بلقب المسابقة القارية الرديفة إلى ركب المتأهلين إلى "تشامبيونز ليج" في الموسم الجديد لتضمن 6 أندية إنجليزية الظهور في النسخة الجديدة من دوري الأبطال رسميًّا.

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