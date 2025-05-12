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رياضة

أشرف حكيمي يتوج بجائزة مرموقة في فرنسا

أشرف حكيمي يتوج بجائزة
أشرف حكيمي يتوج بجائزة مميزة في فرنسا، فيتو

 تُوِّج النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، بجائزة مرموقة في فرنسا. 

وتسلم حكيمي، اليوم الإثنين، جائزة مارك فيفيان فوي، لأفضل لاعب إفريقي بالدوري الفرنسي، متفوقا على الإيفواري إيفان جيساند مهاجم نيس، والسنغالي حبيب ديارا لاعب وسط ستراسبورج.

 

رابع لاعب مغربي

 وبات حكيمي، رابع مغربي يفوز بالجائزة، التي تقدمها إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرانس 24، بعد مروان الشماخ ويونس بلهندة وسفيان بوفال.


كما أصبح أيضا أول لاعب بصفوف الـ"بي إس جي"، يفوز بالجائزة منذ 2009، وثاني مدافع يحقق الجائزة بعد الكونغولي تشانسيل مبيمبا، الذي فاز بها منذ 3 سنوات.

 

وقال حكيمي بعد تسلم الجائزة: "أنا سعيد وفخور بنفسي بعد تحقيق هذه الجائزة، وأتمنى حصد المزيد، والانضمام لصفوف اللاعبين العظماء".

وأضاف: “حققت الجائزة بفضل موسم الـ”بي إس جي"، وأتمنى الاستمرار في تقديم أداء جيد، ومسيرتي تطورت بالفعل مع إنتر ميلان ودورتموند، وقبلها ريال مدريد وخيتافي".

وأتم حكيمي: "أشعر بسعادة كبيرة، والاستعداد لمباراتي نهائي كأس فرنسا ونهائي دوري أبطال أوروبا يسير على ما يرام، ونتمنى أن نفوز بالكأسين".

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