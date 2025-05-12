أشرف حكيمي يتوج بجائزة مرموقة في فرنسا

تُوِّج النجم المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، بجائزة مرموقة في فرنسا.

وتسلم حكيمي، اليوم الإثنين، جائزة مارك فيفيان فوي، لأفضل لاعب إفريقي بالدوري الفرنسي، متفوقا على الإيفواري إيفان جيساند مهاجم نيس، والسنغالي حبيب ديارا لاعب وسط ستراسبورج.

رابع لاعب مغربي

وبات حكيمي، رابع مغربي يفوز بالجائزة، التي تقدمها إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرانس 24، بعد مروان الشماخ ويونس بلهندة وسفيان بوفال.



كما أصبح أيضا أول لاعب بصفوف الـ"بي إس جي"، يفوز بالجائزة منذ 2009، وثاني مدافع يحقق الجائزة بعد الكونغولي تشانسيل مبيمبا، الذي فاز بها منذ 3 سنوات.

وقال حكيمي بعد تسلم الجائزة: "أنا سعيد وفخور بنفسي بعد تحقيق هذه الجائزة، وأتمنى حصد المزيد، والانضمام لصفوف اللاعبين العظماء".

وأضاف: “حققت الجائزة بفضل موسم الـ”بي إس جي"، وأتمنى الاستمرار في تقديم أداء جيد، ومسيرتي تطورت بالفعل مع إنتر ميلان ودورتموند، وقبلها ريال مدريد وخيتافي".

وأتم حكيمي: "أشعر بسعادة كبيرة، والاستعداد لمباراتي نهائي كأس فرنسا ونهائي دوري أبطال أوروبا يسير على ما يرام، ونتمنى أن نفوز بالكأسين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.