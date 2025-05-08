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أرقام صنعت الفارق، أشرف حكيمي يكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا

أشرف حكيمي، فيتو
أشرف حكيمي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، نجح الدولي المغربي أشرف حكيمي، في قيادة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، نحو التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وسجل أشرف حكيمي الهدف الثاني لفريقه في مرمى أرسنال الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقود فريقه نحو التأهل للمباراة النهائية أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وفي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، شارك المغربي أشرف حكيمي في 12 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته إلى 8، وهو ما يجعله من بين أكثر المدافعين تأثيرًا هجوميًا في المسابقة.

 

أشرف حكيمي يكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا

ومن أبرز إنجازات حكيمي هذا الموسم هو دخوله التاريخ من أوسع أبوابه، إذ أصبح أول مدافع يساهم في 8 أهداف في نسخة واحدة من دوري الأبطال (3 أهداف، 5 تمريرات حاسمة) منذ بداية تسجيل الإحصائيات في المسابقة.

وعلى مستوى الموسم ككل، سجل حكيمي 19 مساهمة تهديفية (أهداف وتمريرات حاسمة) في 44 مباراة مع باريس، معادلًا رقمه الأفضل الذي حققه في موسم 2019-2020 بقميص بوروسيا دورتموند (19 مساهمة في 45 مباراة).

وأصبح أشرف حكيمي ثالث لاعب مغربي يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد المهدي بنعطية مع بايرن ميونخ ضد برشلونة في 2015، وحكيم زياش مع أياكس ضد توتنهام في 2019.

 

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة قوية أمام إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشرة من مساء يوم السبت الموافق 31 مايو الجاري، على ملعب «أليانز أرينا» معقل نادي بايرن ميونخ الألماني.

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