صراع الهبوط يهدد الثنائي المصري، ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة الأخيرة

ترتيب الدوري الفرنسي، يتربع باريس سان جيرمان على جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة الـ 34 والأخيرة من البطولة.

ويحتاج نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد للفوز في الجولة الأخيرة أمام مونبيليه من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط، فيما يحتاج لوهافر الذي يضم المصري أحمد حسن كوكا لتحقيق الفوز أمام ستراسبورج بالجولة الأخيرة وتعثر نانت.

وتقام منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل في تمام العاشرة مساء.

ترتيب الدوري الفرنسي

1- باريس سان جيرمان 81 نقطة

2- مارسيليا 62 نقطة

3- موناكو 61 نقطة

4- نيس 57 نقطة

5- ليل 57 نقطة

6- ستراسبورج 57 نقطة

7- ليون 54 نقطة

8- ستاد بريست 50 نقطة

9- لانس 49 نقطة

10- أوكسير 42 نقطة

11- رين 41 نقطة

12- تولوز 39 نقطة

13- أنجيه 36 نقطة

14- ستاد ريمس 33 نقطة

15- نانت 33 نقطة

16- لوهافر 31 نقطة

17- سانت إيتيان 30 نقطة

18- مونبليه 16 نقطة

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