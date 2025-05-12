الإثنين 12 مايو 2025
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ثقافة وفنون

الغمز تحول لحركة عصبية، عمر بطيشة يعلق على أداء ياسمين عبد العزيز في الإعلانات

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فاجأ عمر بطيشة الشاعر الغنائي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الجمهور بالتعليق، على طريقة أداء الفنانة ياسمين عبد العزيز في الإعلانات.

 

ونشر “بطيشة”، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، منشور تحدث فيه، عن أداء الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلا: "الممثلة ياسمين عبد العزيز، من كتر الغمز فـ الإعلانات بقى الغمز عندها حركة عصبية لا إرادية دائمة".

 

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم”،  مع الفنان أكرم حسني الذي يلعب شخصية زوجها.

 

ويحري حاليا تصوير هذه المشاهد بمنطقة الحزام الأخضر بأحد ديكورات العمل الموجودة هناك، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من أسبوع.

 

ويشارك في بطولة فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني، وسيكون المخرج معتز التوني بديلا للمخرج خالد جلال الذي كان من المفترض أن يخرج هذا العمل، والفيلم من تأليف شريف الليثي.

 

 

 

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