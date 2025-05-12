الرمادي يفاضل بين هذا الثنائي لمجاورة عبد المجيد أمام بيراميدز

يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي، تحضيراته لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من الدوري الممتاز، وسط مفاضلة فنية لحسم التشكيل الأساسي، خاصة في الخط الخلفي.

ويفاضل الرمادي بين الثنائي محمود حمدي “الونش” وصلاح مصدق، للدفع بأحدهما إلى جوار حسام عبد المجيد في قلب الدفاع، بعد غياب عدد من اللاعبين الأساسيين في هذا المركز بالفترة الأخيرة.

ويأتي هذا التردد في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق التوازن بين الخبرة والقوة البدنية والانضباط الدفاعي، خاصة أمام فريق قوي هجوميًا مثل بيراميدز.

ويُعد الونش خيارًا مميزًا نظرًا لخبراته الكبيرة، بينما يحظى صلاح مصدق بثقة الجهاز الفني بعد ظهوره الجيد في أكثر من مناسبة مؤخرًا.

وسيُحسم القرار النهائي خلال مران اليوم الأخير، بناءً على الجاهزية الفنية والبدنية لكل لاعب.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز لمواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب، وسط تركيز شديد داخل صفوف الفريق وجاهزية عالية للمواجهة الحاسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.