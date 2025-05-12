تراجع سعر الذهب العالمي 3% بعد الاتفاق الأمريكي الصيني بخفض الرسوم الجمركية

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن اتفقت أمريكا والصين، على تعليق معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المتبادلة، في خطوة تعكس تهدئة كبيرة في التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.02% ليصل إلى 3223.86 دولارًا للأونصة، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 3.4% لتسجّل 3277.50 دولارًا للأونصة.

الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا

وينص الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا على خفض الرسوم الجمركية «المتبادلة» بين البلدين من 125% إلى 10%، إلا أن الرسوم الأمريكية البالغة 20% على الواردات الصينية المرتبطة بمادة الفنتانيل ستبقى قائمة، ما يعني أن إجمالي الرسوم المفروضة على الصين سيظل عند مستوى 30%.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد تبادلتا فرض رسوم جمركية في الشهر الماضي، ما فجر حربا تجارية زادت من المخاوف بشأن ركود اقتصادي عالمي محتمل.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى مجلس الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير، محذرا في الوقت نفسه من ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة.

وينظر عادةً إلى الذهب كأداة تحوّط في مواجهة التقلبات السياسية والاقتصادية، حيث يزدهر في بيئة تتسم بمعدلات فائدة منخفضة.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.70 دولارًا للأونصة، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 998.04 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 979.73 دولارًا للأونصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.