رسميا.. ليفركوزن يعلن رحيل تشابي الونسو عن تدريب النادي

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، اليوم الجمعة، رحيل مدربه تشابي ألونس وعن منصبه بنهاية الموسم الحالي بشكل رسمي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الألماني عبر منصة إكس تغريدة أعلن خلالها رحيل المدير الفني الإسباني بعد تجربة ناجحة استمرت عامين ونصف حصد خلالها لقب الدوري الألماني.

ووصف باير ليفركوزن تجربة ألونسو بأنها الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي، كما أكد فرناندو كارو الرئيس التنفيذي أن ما قدمه ألونسو مع الفريق يدعو للفخر.

فيما كشفت تقارير صحفية أن نادى ريال مدريد توصّل إلى اتفاق نهائي مع تشابى ألونسو، المدير الفنى الحالى لباير ليفركوزن، لتولى مهمة تدريب الفريق بدءًا من الموسم المقبل، بعقد يمتد حتى صيف عام 2028.

ووفقًا للتقرير، فقد جرت مفاوضات مثمرة بين الطرفين تم خلالها الاتفاق على توقيع تشابي ألونسو عقد لمدة 3 سنوات لقيادة الفريق، إلى جانب الاتفاق على الخطوط العريضة للعمل المشترك، خصوصًا ما يتعلق بسياسة التعاقدات.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الملكي رحيل مدربه الحالي كارلو أنشيلوتي عقب مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، المقررة مساء الأحد المقبل، بغض النظر عن نتيجتها.

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