الإثنين 12 مايو 2025
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حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة فرع شركة بأبو النمرس

حبس المتهم
حبس المتهم

 أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، متهمين بسرقة فرع شركة بمنطقة أبو النمرس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

سرقة فرع شركة بأبو النمرس

 كان قد تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة من (مدير فرع إحدى الشركات - كائنة بدائرة المركز) باكتشافه سرقة بعض محتويات الفرع (29 هاتف محمول ماركات مختلفة، شاشة عرض، جهاز حاسب آلى، الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة، خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى، مجموعة من الإكسسوارات الخاصة بهواتف المحمول).

 

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المتاجر بأسلوب "قص الأقفال" وقيامهم بسرقة محتويات الفرع بذات الأسلوب.

وأضافوا بقيامهم بإخفاء المسروقات المستولى عليها تمهيدا لبيعها لدى عميلهم "سيىء النية" "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، أمكن ضبطه، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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