موعد مباراة أتالانتا ضد روما في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

الدوري الإيطالي، يحل روما ضيفا ثقيلا على أتالانتا مساء اليوم الاثنين في ختام الجولة الـ 36 من الدوري الإيطالي - الكالتشيو.

موعد مباراة أتالانتا ضد روما بالدوري الإيطالي

وتنطلق صافرة مباراة أتالانتا ضد روما في مسابقة الدوري الإيطالي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القناة الناقلة لمباراة أتالانتا أمام روما

ومن المقرر أن تنقل مباراة أتالانتا وروما عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم سيريا أي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويذاع اللقاء على شاشة قناة AD Sports Premium 1.

ويتواجد فريق أتالانتا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي “السيريا أي” برصيد 68 نقطة، بينما يأتي نادي روما في المرتبة السادسة برصيد 63 نقطة، ويحتل نابولي المركز الأول وصدارة الترتيب برصيد 78 نقطة، يليه إنتر ميلان بالمركز الثاني والوصافة برصيد 77 نقطة.

وكان فريق روما الإيطالي حقق فوزا هاما على نظيره فيورنتينا بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

وسجل أرتيم دوفبيك هدف روما الوحيد في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليقود فريقه لانتصار ثمين تحت قيادة كلاوديو رانييري المدير الفني، حيث أصبح فريق العاصمة الإيطالي الأكثر تحقيقا للنقاط خلال 2025 في أوروبا.

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