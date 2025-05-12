الصحة تطلق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة في هذه التخصصات

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٧ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

يومي ١٢ و١٣ مايو ٢٠٢٥، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية “نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل”.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور قرارات تعيين لـ 261 من الأطباء المقيمين بمستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والحاصلين على الماجستير بدرجة مساعد زميل، وشملت 34 تخصصا طبيا موزعة على 24 مستشفى ومعهد تابع للهيئة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة، لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واهتمام الوزارة بتأهيل الكوادر الطبية الشابة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من خبرات المستشفيات والمعاهد التعليمية، كهيئة بحثية وتدريبية تقدم التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الأطقم الطبية العاملة بها، وخاصة شباب الأطباء، لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية المقدمة داخلها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن حركة التعيينات تأتي طبقًا للمادة 80، من لائحة تنظيم العمل داخل الهيئة الصادرة بالقرار رقم 2849 لسنة 2022، مما يعكس حرص الهيئة على تغطية الاحتياجات المتزايدة للكوادر الطبية المؤهلة في مختلف المجالات، وتلبية احتياجات المرضى في كافة التخصصات الطبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد والتعليمية، إلى أن الهيئة بصدد تعيين المزيد من الكوادر على ذات الوظيفة تباعًا طبقًا للاحتياجات الفعلية والمتوقعة، وتوافر الدرجات المالية، مثمنًا جهود الفرق الطبية ودورهم الحيوي في خدمة المرضى والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

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