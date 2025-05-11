الأحد 11 مايو 2025
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صحة ومرأة

توجيهات عاجلة من وزارة الصحة للمواطنين في موجة ارتفاع درجات الحرارة

الموجة الحارة،فيتو
الموجة الحارة،فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح للمواطنين لاتباعها أثناء موجة ارتفاع درجات الحرارة. 

وشددت وزارة الصحة على ضرورة غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار لحجب أشعة الشمس.

وأوصت وزارة الصحة بالاستعانة بالمراوح والمبردات وضرورة  فتح النوافذ ليلًا لتهوية الأماكن.

خطورة ارتفاع درجات الحرارة على كبار السن 

وأكدت وزارة الصحة إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يمكن ان يسبب إجهادًا حراريا وضربات شمس تسبب الوفاة.

وقدمت وزارة الصحة نصائح في موسم الصيف منها ضرورة تجنب الخروج أو مزاولة نشاط مجهد في أوقات اشتداد الحرارة أثناء النهار.

‎كما نصحت وزارة الصحة بالحرص على البقاء في الظل قدر الإمكان بجانب الاطلاع على التحذيرات الصادرة رسميًا بشأن موجات الحرارة كما يمكن الاستفادة من هواء الليل لتبريد المنزل عندما تكون درجة الحرارة في الخارج أقل منها في الداخل.

شرب الماء باستمرار 

ونصحت بالحرص على ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون وأخذ حمامًا باردًا مع المواظبة على شرب الماء طوال اليوم وتجنب التعرّض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة أثناء النهار وفي حال ظهور علامات الإعياء يجب التوقف وعدم بذل أي مجهود.

أعراض ضربة الشمس

واكدت وزارة الصحة أنه يمكن خلال فترات شدة حرارة الطقس أن يتعرض البعض للإصابة بضربة الشمس والاجهاد الحراري.

وأوضحت وزارة الصحة أن ضربة الشمس من حالات الطوارئ التي يجب عند التعرض للإصابة بها الذهاب لأقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية فورا وعند الإصابة بضربة الشمس تعني أن الجسم لم يعد قادر على التحكم في الحرارة وأن درجة الحرارة الأساسية للجسم  ترتفع بشكل كبير.

ونصحت بضرورة الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس القطنية، الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري.

جدير بالذكر أنه تستمر الموجة شديدة الحرارة، وتكون ذروتها اليوم ليسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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