شكاوى مجلس الوزراء، اللجنة الطبية العليا تستجيب لـ 14048 استغاثة خلال 2024

شكاوي مجلس الوزراء، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجُهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء على مدار عام 2024، وذلك عبر استعراض التقرير السنوي المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للجنة الطبية العليا والاستغاثات؛ لتعزيز دورها الفاعل في التصدي لاستغاثات المواطنين الطبية بسرعة وحرفية، وتخفيف آلامهم، مُثمنًا ما يبرزه التقرير السنوي للعام المُنقضي من التوسع في القوافل الطبية بالمحافظات للوصول بالخدمات الصحية للمُستفيدين في كل ربوع الوطن، والتركيز على تطوير قدرات الكوادر البشرية بالمُؤسسات والقطاعات الصحية، باعتبار العُنصر البشري ركيزة مُهمة في تحديث المنظومة الصحية بمصر.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، قامت خلال عام 2024 بالرصد والاستجابة لـ 14084 استغاثة طبية عن طريق العديد من القنوات؛ أبرزها: وسائل الإعلام المُختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم "واتساب" المُخصص للجنة، وأمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين، بخلاف الحالات المعروضة من خلال القوافل الطبية.

استخراج 2495 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة

وأوضح أنه تم التعامل مع الحالات التي تم رصدها على وجه السرعة، من خلال استخراج 2495 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، واستخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، شملت إصدار 456 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النُخاع ذات التوافق النصفي، وكذا إصدار 392 قرارًا من رئيس الوزراء خاصة بالحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفير الإجراءات الطبية لـ 884 حالة للعلاج بالجامانايف والسايبرنايف، وكذا تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 754 حالة، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 1924 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، إلى جانب إجراء عمليات جراحية لعددٍ من الحالات التي تم رصدها، مع إجراء الكشف على 42897 مواطنًا ضمن القوافل الطبية التي نفذتها اللجنة بعدة محافظات، منها: السويس، والبحر الأحمر، وأسوان، وأسيوط.

واستطرد بأن العمليات والاحتياجات الطبية التي قُدمت، تضمنت: عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وعلاج أورام المخ بالجامانايف، والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعمليات العظام والمفاصل، وأمراض القلب من قسطرة، وتركيب دُعامات، وجراحة قلب مفتوح، وكهرباء القلب، وكذا استئصال وعلاج الأورام (المخ، الرحم، الثدي، والحنجرة)، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وجراحات الأطفال وقلب الأطفال، والأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.

واستعرض رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال عام 2024، وفي مُقدمتها رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المُختلفة.

وأشار إلى أن اللجنة الطبية تستجيب بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وكذلك الاستغاثات التي يتم إرسالها على رقم "واتساب" المُخصص للجنة، أو عن طريق الصفحة الرسمية للجنة على موقع "فيسبوك"، حيث يتم التواصل مع الحالات جميعًا وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة؛ والمًساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وتطرق التقرير إلى ملف حوكمة القطاع الصحي، مُوضحًا أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات؛ مُمثلة في أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ٨ أبريل 2024 شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي نص على أوجه تعاون بين الأطراف الثلاثة، تضمنت الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية للعاملين بالمؤسسات والقطاعات الصحية، من خلال قيام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتصميم وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير القدرات البشرية، وتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والقطاعات الصحية في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف التقرير، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أطلقت بالتعاون مع المعهد القومي للتخطيط، ووزارة الصحة والسكان، وكلية "ثندر بيرد" للإدارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي، وذلك يوم 27 يونيو من العام 2024، حيث شمل المنتدى عددًا من الجلسات الحوارية الخاصة بأهمية حوكمة القطاع الصحي والتحديات الراهنة، وقد شارك به عدد من رؤساء الهيئات والمجالس الصحية، والمسئولين الحكوميين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات اللجنة الطبية العليا، وجانب من الأكاديميين والخُبراء في المجال الصحي والمُجتمع المدني.

ولفت إلى أن التحاق عددٍ من أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في الدورة الأولى للبرنامج التدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع كلية "ثندر بيرد" للإدارة الدولية، ووزارة الصحة والسكان المصرية، في إطار بروتوكول التعاون الثُلاثي الموقع بين وزارة الصحة والسكان، والمعهد القومي للتخطيط، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وكذلك برنامج "تدريب المدربين" (TOT) لاعتماد خريجي البرنامج الأخير كمدربين مُعتمدين من جانب كلية "ثندر بيرد" للإدارة الدولية؛ وذلك لضمان استدامة عوائد البرنامج في مصر وبناء مزيد من الكوادر المصرية في هذا المجال.

وأضاف التقرير أنه استمرارًا للجهود السابقة، فقد حضرت اللجنة العليا الطبية بمجلس الوزراء، اجتماعات تنسيقية نظمها المعهد القومي للحوكمة، بحضور مُمثلي اللجنة الطبية، ووزارة الصحة والسكان، وكذا ممثلي منظمة الصحة العالمية في مصر، وكُبرى المؤسسات الطبية، للاتفاق على رؤية فيما يخص خطة لتدريب الكوادر الطبية الشابة وحديثي التخرج في مجالات الحوكمة بالقطاع الصحي.

وتناول التقرير جهود المُشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا، حيث أوضح أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، شاركت بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وعددٍ من مُنظمات المجتمع المدني التي تُقدم الخدمات الطبية، والمستشفيات الجامعية، في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل ُعددًا من محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد حالات القوافل الطبية نحو 42897 حالة.

أبرز القوافل الطبية التي تم تنفيذها على مدار عام 2024

واستعرض رئيس اللجنة، أبرز القوافل الطبية التي تم تنفيذها على مدار عام 2024، مُشيرًا إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، نظمت عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة في محافظة أسيوط، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري؛ خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر 2024، وذلك في "المستشفى المركزي بمركز البداري"، و"الوحدة الصحية بقرية الحواتكة بمركز منفلوط"، وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية منها العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة لتخصص "الرمد".

كما تم تقديم جميع الأدوية بالمجان، ويتم إجراء التحاليل الطبية، وتوزيع النظارات بالمجان، وتحويل عددٍ من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لاستكمال الحصول على الخدمات الطبية اللازمة، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1823 حالة رمد وتقديم 777 نظارة طبية بالمجان للمواطنين، وسيتم إجراء 283 عملية، وكذلك الكشف على 2551 حالة في التخصصات الأخرى الشاملة.

تنظيم قوافل طبية بمحافظة أسوان

وفيما يتعلق بمحافظة أسوان، أوضح التقرير أن اللجنة الطبية العليا نظمت بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ومؤسسة صناع الخير، ومؤسسة الدواء للجميع، ومبادرة الناس لبعضهم، عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة، وذلك في "وحدة صحة أسرة الخزان غرب" و"وحدة صحة الرقبة بمركز دراو" بمحافظة أسوان، خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس 2024، وضمت القافلة تخصصات العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة لتخصص "الرمد"، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 910 حالات رمد، وتقديم 429 نظارة طبية بالمجان للمواطنين، وإجراء 130 عملية مياه بيضاء، وكذلك الكشف على 1480 حالة في التخصصات الأخرى الشاملة.

تنظيم قوافل طبية بمحافظة مطروح

وأضاف التقرير أن اللجنة الطبية نظمت عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري؛ وذلك في "مستشفى سيوة المركزي" و"مستشفى مطروح العام"، خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو 2024، وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية المُختلفة منها العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة لتخصص "الرمد"، كما تم صرف جميع الأدوية بالمجان لعدد 1390 حالة، وتم إجراء التحاليل الطبية والأشعات لـ 70 حالة، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1606 حالات رمد، وتم تقديم 535 نظارة طبية بالمجان، وإجراء 45 عملية مياه بيضاء، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة لاستكمال الحصول على الخِدمة الطبية، وكذلك الكشف على 2159 حالة في التخصصات الأخرى الشاملة، هذا وشهدت القافلة على مدار أسبوع كامل إقبالًا كبيرًا من المواطنين وسط إشادة بجهود الدولة في التيسير عليهم وتوفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.

تنظيم قوافل طبية بمحافظة الاسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، نظمت اللجنة الطبية العليا بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري؛ عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة، وذلك في "مركز طبي الشهيد محمد اسماعيل بمدينة التل الكبير"، و"مركز طب أسرة المستقبل"، خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر 2024، وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية المُختلفة منها العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة لتخصص "الرمد"، كما تم تقديم جميع الأدوية بالمجان، وتم إجراء التحاليل الطبية، وتوزيع النظارات بالمجان، وتحويل عددٍ من الحالات للمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ومستشفيات وزارة الصحة لاستكمال الحصول على الخِدمة الطبية، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1318 حالة رمد، وتقديم 590 نظارة طبية بالمجان للمواطنين، وإجراء 205 عمليات مياه بيضاء، وكذلك الكشف على 1652 حالة في التخصصات الأخرى الشاملة.

اطلاق قافلة طبية شاملة بمحافظة الإسكندرية في أحياء "العجمي" و"العامرية"

وأضاف أن اللجنة الطبية أطلقت أيضًا قافلة طبية شاملة بمحافظة الإسكندرية، في أحياء "العجمي" و"العامرية"، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، خلال الفترة من 22 أبريل وحتى ٢٥ أبريل ٢٠٢٤، حيث شملت القافلة تخصصات الرمد، والباطنة، والعظام، الأنف والأذن والحنجرة، والأطفال وغيرها، وقامت القافلة بالكشف على ٤١٩٠ حالة، وتقديم النظارات الطبية بالمجان لعدد ٦٥٥ حالة، بالإضافة إلى تحويل ٢٦٩ مواطنًا ممن يحتاجون إلى تدخلات جراحية وفحوصات طبية لازمة.

ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي

كما تطرق المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال التقرير السنوي، لتفاصيل تتعلق بعدد من الجهود التي قامت بها اللجنة خلال العام 2024، لافتًا إلى أنه فيما يخص ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، فقد استمر رصد ومتابعة الحالات بشكل مُباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ملف الأجهزة التعويضية

وفيما يتعلق بملف الأجهزة التعويضية، أوضح التقرير أن اللجنة الطبية تقوم برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.

وفيما يتعلق بملف العلاقات الحكومية، أوضح أن اللجنة تحرص على تعزيز آليات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المُختلفة بهدف تعزيز العلاقات المؤسسية والحكومية لتبادل الخبرات والمنفعة، حيث قامت اللجنة بتنظيم عددٍ من الزيارات الميدانية للمستشفيات الحكومية بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما يخص الحالات المرضية، وتم في إطارها زيارة لمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، لبحث آليات التعاون وتنسيق وتطوير الأعمال بين معهد ناصر وبين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات.

كما نظمت اللجنة عددًا من اللقاءات والزيارات مع الجهات الصحية المختلفة وأبرزها زيارة وفد اللجنة الطبية العليا لهيئة التأمين الصحي الشامل، والمجالس الطبية المتخصصة، وتكريم الرموز من الجهتين تقديرًا للجهود المبذولة والاستجابات السريعة لاستغاثات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات.

عمليات الجامانايف والسايبرنايف

كما تطرق إلى ملف عمليات الجامانايف والسايبرنايف، موضحًا أنه تم رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جامانايف، حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجامانايف على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر، ومعهد ناصر، وقد قامت اللجنة مؤخرًا بعقد بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 من أجل إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لجلسات السايبرنايف؛ وذلك بعد عرض أوراق وطلبات المرضى من قبل اللجنة.

ملف نقص بعض الأدوية

وفيما يتعلق بملف نقص بعض الأدوية، أشار إلى أنه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، وبناءً عليه يتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المُماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عددٍ من القرارات للأدوية المُدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.

ملف التوعية الطبية

وحول ملف التوعية الطبية، أكد رئيس اللجنة استمرارها في نشر المنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث يتم نشر انفوجراف طبي بشكل دوري يحتوي على معلومات طبية بشكل مُبسط مثل: المياه البيضاء، والحفاظ على صحة القلب، وغيرها، فضلًا عن إطلاق حملة لتوعية مرضى السكر في شهر رمضان، عن طريق فيديوهات قصيرة تم تنفيذها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

إجراءات التأمين الطبي لماراثون زايد الخيري

وأضاف رئيس اللجنة، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، شاركت في إجراءات التأمين الطبي لماراثون زايد الخيري الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، تحت شعار "تعزيز الوعي الصحي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا"، بمشاركة نحو ٥٠ ألفًا من مختلف الأعمار، وشملت خطة اللجنة للتأمين الطبي للماراثون؛ خيمة طبية متكاملة عند خط البداية مُزودة بسيارة إسعاف، وخيمة طبية عند نقطة نهاية سباق ذوي الهمم مصحوبة بسيارة إسعاف، وكذا خيمتين طبيتين عند خط النهاية مع سيارتي إسعاف، مع توزيع 5 فرق طبية على طول مسار السباق مزودة بسيارات إسعاف ودراجات طبية لدعم المشاركين، بالإضافة إلى خيمة قيادة وسيطرة للفرق الطبية عند خط النهاية، كما تم التنسيق مع مستشفى العاصمة الإدارية لاستقبال أية حالات طارئة، بالإضافة إلى التعاون مع الهلال الأحمر المصري، ومؤسسات بنك الشفاء، الدواء للجميع، وصناع الخير.

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