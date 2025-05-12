الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يختتم اليوم استعداداته لمواجهة بيراميدز وينتظم في معسكر مغلق

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، تدريباته على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والمقرر لها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة المدرب أيمن الرمادي  قائمة اللاعبين المختارين لخوض اللقاء، عقب نهاية المران، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة، لزيادة التركيز وتحقيق أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

ويضع الجهاز الفني الرتوش الأخيرة على خطة اللعب والتشكيل الأساسي خلال مران اليوم، خاصة في ظل قوة المواجهة وأهميتها في مشوار الفريق الأبيض نحو المنافسة على اللقب.

كما يشهد المران متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة أو المشاركين بشكل جزئي في التدريبات خلال الأيام الماضية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على بيراميدز لمواصلة العروض القوية والنتائج الإيجابية خلال المرحلة النهائية من الدوري، وسط حالة من التركيز والحماس داخل صفوف الفريق.

وتُقام المباراة في أجواء جماهيرية متوقعة، ما يزيد من أهمية المواجهة للفريقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك مسابقة الدوري الممتاز نادي الزمالك مواجهة بيراميدز

مواد متعلقة

هذا المدرب مرشح لتولي منصب المدير الرياضي بالزمالك

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع ياو أنور لاعب البنك الأهلي

الزمالك ينتظر رد السفارة الأمريكية بشأن تأشيرة زيزو

أزمة جديدة تضرب جدران القلعة البيضاء، تصريحات قديمة لعماد المندوه تشعل التوتر مع عواد، وإحالة حارس المرمى للتحقيق، والإدارة: الانضباط أولًا

أول رد فعل من محمد عواد بعد تحويله للتحقيق بالزمالك

الزمالك يعلن إحالة محمد عواد للتحقيق، اعرف التفاصيل

مرموش ورفاقه في اختبار جديد أمام ساوثهامبتون.. مانشستر سيتي يواصل مطاردة أرسنال وليفربول.. ترشيح إفريقي يعزز ثقة مرموش.. الأنظار نحو أنفيلد

عقب التحقيق معه، زيزو ومحاميه يلتقطان صورة سيلفي داخل الزمالك

الأكثر قراءة

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سوابق نصب، القصة الكاملة لتورط المدير الرياضي المحتمل للزمالك في قضية احتيال

الطماطم تواصل ارتفاعها، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والعنب في سوق العبور

البلطي يواصل انخفاضه في سوق العبور، وهذه أسعار السمك اليوم الإثنين

البيتكوين تقفز فوق 105 آلاف دولار بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

الخدمات التي يقدمها صندوق العمالة غير المنتظمة وفقا لقانون العمل الجديد

الإيجار القديم، تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام القانون

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان حماس الإفراج عنه.. من هو الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم التحدث في الهاتف المحمول أثناء الطواف

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

موسم الحج 2025، هل يجوز الحج مع عدم تقصير شعر الرأس؟

المزيد
الجريدة الرسمية