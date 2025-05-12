الزمالك يختتم اليوم استعداداته لمواجهة بيراميدز وينتظم في معسكر مغلق

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، تدريباته على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والمقرر لها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة المدرب أيمن الرمادي قائمة اللاعبين المختارين لخوض اللقاء، عقب نهاية المران، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة، لزيادة التركيز وتحقيق أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

ويضع الجهاز الفني الرتوش الأخيرة على خطة اللعب والتشكيل الأساسي خلال مران اليوم، خاصة في ظل قوة المواجهة وأهميتها في مشوار الفريق الأبيض نحو المنافسة على اللقب.

كما يشهد المران متابعة دقيقة لحالة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة أو المشاركين بشكل جزئي في التدريبات خلال الأيام الماضية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على بيراميدز لمواصلة العروض القوية والنتائج الإيجابية خلال المرحلة النهائية من الدوري، وسط حالة من التركيز والحماس داخل صفوف الفريق.

وتُقام المباراة في أجواء جماهيرية متوقعة، ما يزيد من أهمية المواجهة للفريقين.

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