لدعم الخدمات التعليمية، قنديل: شركة جامعة حلوان خطوة نحو التحول إلى جامعة منتجة

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال انعقاد مجلس الجامعة، عن تأسيس "شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية"، كإحدى المبادرات الرائدة التي تنفذها الجامعة في إطار سعيها لتعزيز مواردها الذاتية وتقديم خدمات تعليمية متطورة تتماشى مع متطلبات العصر.

شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية، كيان استثماري لتعزيز جودة التعليم وخدمة المجتمع

وتستهدف الشركة تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة تشمل التحول الرقمي وتطوير نظم المعلومات، وإنتاج المحتوى الإلكتروني، وتصميم المنصات الرقمية وقواعد البيانات، فضلًا عن دعم ريادة الأعمال والابتكار، وتقديم الاستشارات والدراسات، وإنشاء حاضنات أعمال، وتوفير خدمات التدريب والتأهيل المهني، إلى جانب إدارة حقوق الملكية الفكرية، وتطوير وحدات الإنتاج الجامعية وتحويلها إلى كيانات ذات طابع اقتصادي.

السيد قنديل: "شركة الخدمات التعليمية" منصة لربط البحث العلمي بسوق العمل



كما تشمل أهداف الشركة تقديم خدمات لوجستية ومجتمعية وبيئية تدعم توجه الجامعة نحو التميز المؤسسي والاستدامة.

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن إعلان تأسيس الشركة يمثل خطوة استراتيجية نحو التحول إلى جامعة منتجة، تستثمر قدراتها البحثية والبشرية في تقديم حلول عملية تخدم المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة تتبناها الجامعة لتعزيز استقلالها المالي وتوسيع شراكاتها مع قطاعات الصناعة والخدمات، موضحًا أن الشركة ستكون منصة ديناميكية لاستثمار مخرجات البحث العلمي وربطها بالواقع العملي، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والطلاب للمشاركة في مشروعات تطبيقية مبتكرة.

وخلال كلمته، وجّه الدكتور السيد قنديل الشكر والتقدير للدكتور عمر سالمان، مستشار رئيس الجامعة، على جهوده الداعمة في هذا الملف الحيوي، كما قدّم التهنئة للدكتور محمود حامد بمناسبة اختياره مديرًا تنفيذيًا للشركة، متمنيًا له التوفيق في قيادة هذا الكيان الواعد وتحقيق أهدافه التنموية الطموحة.

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