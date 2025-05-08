جامعة حلوان تستقبل وفدي "مستقبل الأرض بأفريقيا" و"البحوث الوطنية"

استقبلت جامعة حلوان، بصفتها المقر الإقليمي لشمال إفريقيا، وفدًا رسميًا من مركز “مستقبل الأرض بأفريقيا” Future Earth Africa hub ومؤسسة البحوث الوطنية NRF، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

وهدفت الزيارة إلى دعم الحوار حول تفعيل المقرات الإقليمية وتعزيز الحوكمة الإقليمية، بما يتماشى مع رؤية مركز "مستقبل الأرض بأفريقيا" وقد تناولت المناقشات عدة محاور رئيسية، من بينها: تعزيز نظرية التغيير، القيادة الإقليمية، استدامة المقرات، ودور المقر الإقليمي بجامعة حلوان في خدمة أهداف المركز على مستوى شمال أفريقيا.

بدأت الزيارة في مكتب المقر الإقليمي، حيث استقبلت أ.م.د. شاهنده محجوب، مديرة المقر، الوفد الزائر، وقدّمت عرضًا حول إمكانيات الجامعة ونقاط تميزها، بما في ذلك مراكز التميز، التصنيفات الدولية، الاتفاقيات المحلية والدولية، والكيانات البحثية والاستراتيجية.

وفي اليوم الثاني، عُقد اجتماع موسّع مع الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على مكتب المقر، بحضور عمداء عدد من الكليات، ومديري مجمع الإبداع والبحث العلمي، والعلاقات الدولية، وممثل عن إدارة شؤون الطلاب الوافدين.

وصرّح الدكتور عماد أبو الدهب قائلًا: "جامعة حلوان تمتلك من المقومات العلمية والبنية التحتية البحثية ما يؤهلها للقيام بدور محوري في دعم التنمية المستدامة على مستوى شمال أفريقيا، ونحن ملتزمون بتحقيق أهداف مركز 'مستقبل الأرض بأفريقيا' من خلال شراكات فعالة ومشروعات ذات أثر ملموس."

كما زار الوفد عددًا من المرافق البحثية والفنية داخل الجامعة، منها مجمع الفنون والثقافة، المعمل المركزي، مركز بحوث البيولوجيا التركيبية، ومركز تكنولوجيا النانو، وقد أعرب الزوار عن إعجابهم الشديد بالبنية التحتية المتطورة والتنوع الأكاديمي.

جدير بالذكر أنه تم اختيار جامعة حلوان لاستضافة المقر الإقليمي لشمال أفريقيا بمبادرة من الأستاذ الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة السابق، تقديرًا لدور الجامعة الريادي وقدرتها على تفعيل برامج التنمية المستدامة والبحث العلمي في المنطقة.

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