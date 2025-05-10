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رياضة

الدراويش والفلاحين في موقف حرج، ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري قبل الجولة السادسة

ترتيب مجموعة الهبوط
ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري قبل الجولة السادسة

ترتيب الدوري المصري، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة السادسة لمجموعة الهبوط بمواجهة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة.

 

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري قبل الجولة السادسة

1- زد 29 نقطة

2- الجونة 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري 23 نقطة

4- طلائع الجيش 23 نقطة

5- سموحة 23 نقطة

6- إنبي 21 نقطة

7- غزل المحلة 20 نقطة

8- الاسماعيلي 19 نقطة

9- مودرن سبورت 18 نقطة

 

 

 

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز بمجموعتي التتويج والهبوط.

وتقام مباريات الجولة السادسة لمجموعة الهبوط يومي السبت والأحد فيما تقام مباريات مجموعة التتويج يوم الثلاثاء هذا الأسبوع.

 

مواعيد الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري

مجموعة الهبوط

السبت 10 مايو
الاتحاد ضد غزل المحلة - 8 مساء


الأحد 11 مايو
سموحة ضد إنبي - 5 مساء
الجونة ضد طلائع الجيش - 8 مساء
زد ضد مودرن سبورت - 8 مساء

مجموعة التتويج 


الثلاثاء 13 مايو
فاركو ضد المصري - 5 مساء
سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - 5 مساء
الزمالك ضد بيراميدز - 8 مساء
حرس الحدود ضد البنك الأهلي - 8 مساء

 

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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