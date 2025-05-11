شاهد، بكاء لاعب مودرن سبورت بعد التعادل أمام زد

شهدت مباراة مودرن سبورت وزد، حدثا فريدا، بعد تسجيل الأول هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المبارة التي جمعتهما في الدوري الممتاز.

تعادل مودرن سبورت مع نظيره زد بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد بستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة السادسة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

بكاء محمد رزق لاعب مودرن سبورت

وبعد تسجيل أرنولد ايفا هدف تعادل مودرن سبورت في الدقائق الأخيرة دخل محمد رزق في نوبة بكاء بسبب الضغوطات التي يمر بها الفريق في ظل تواجدهم في المناطق المؤدية للهبوط.

أهداف مباراة زد ومودرن سبورت

جاءت ثنائية زد في الشوط الأول عن طريق مصطفى سعد ميسي ومصطفى زيكو في الدقائق 14 و41.

ثم رد مودرن سبورت بهدفين في الشوط الثاني عن طريق محمد مسعد وأرنولد ايفا في الدقائق 55، و90+2.

18 دقيقة وقت ضائع في مباراة زد ومودرن سبورت

وشهدت مباراة زد وموردن سبورت احستاب 18 دقيقة وقت بدلا من الضائع بواقع 9 دقائق في الشوط الأول و9 دقائق في الشوط الثاني.

تشكيل زد ضد مودرن سبورت في الدوري الممتاز

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: محمد إسماعيل، أحمد عبدالنبي، علي جمال، محمد أشرف.

في خط الوسط: بيتر موتوموسي، ماتا ماجاسا، أحمد عادل ميسي، مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو.

في خط الهجوم: شادي حسين.

تشكيل مودرن سبورت ضد زد في الدوري الممتاز

في حراسة المرمى: كريم عماد.

في خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

في خط الوسط: احمد يوسف، محمد هلال، محمد صبري، معتز زدام، أحمد مصطفى

في خط الهجوم: حسام حسن

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد ايمن، طارق سيد، وليد علي، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، خالد رضا، ارنولد ايبا.

زد ومودرن سبورت

بهذه النتيجة يحتل فريق زد صدارة مجموعة الهبوط برصيد 30 نقطة بينما يعاني مودرن سبورت من شبح الهبوط حيث يحتل المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

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