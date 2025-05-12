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إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أغلقت إدارة ميناء العريش البحري بوغاز الميناء أمام حركة السفن والصيد داخل الميناء والبحر المتوسط  أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب سرعة الرياح.

 

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة  اليوم الإثنين، وتنخفض درجات الحرارة، ويسود طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية حار على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   23  ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 33

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  32

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23  و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 31

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

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