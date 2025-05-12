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خارج الحدود

بدون أسباب، نتنياهو يرغب بالتخلي عن مساعدات أمريكا العسكرية

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبدى رغبته في التخلي التدريجي عن المساعدات الأمريكية العسكرية.


ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أدلى بتصريحاته خلال جلسة صاخبة للجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست قال فيها: "نحصل على نحو 4 مليارات دولار سنويًا لشراء السلاح، أعتقد أننا سنتجه إلى الاستغناء عنها كما فعلنا مع المساعدات الاقتصادية".

ولم يوضح نتنياهو أو الصحيفة الإسرائيلية الدافع وراء رغبته تلك، إلا أن تصريحه المزعوم يأتي في وقت تتسم فيه العلاقة بين ترامب ونتنياهو بالتوتر وسط تقارير عن قطع الرئيس الأمريكي اتصاله بالأخير بسبب شكوكه بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يتلاعب به.

تجنيد الحريديم

وفيما يخص ملف تجنيد الحريديم، وعد نتنياهو بقانون جديد يمر فقط عبر اللجنة، زاعما أن القانون سيوصل إلى تجنيد 10 آلاف و500 خلال عامين.

وبحسب المصادر لصحيفة "معاريف"، تصريح نتنياهو أثار سخرية زعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي رد غاضبا: "هذا أقل من 30 بالمئة من المجندين المطلوبين سنويا، كيف تعتبره إنجازًا؟"

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش، منذ قرار المحكمة العليا في 25 يونيو 2024، بإلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

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تجنيد الحريديم بنيامين نتنياهو المساعدات الأمريكية العسكرية ترامب

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