رانيا المشاط: طفرة في الصادرات وهذه انعكاسات اتفاق الصين وأمريكا

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: “إن وزير الخزانة الأمريكي أكد التوصل إلى اتفاق مع الصين في جينيف، وغدًا سيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية بين واشنطن وبكين”.

السبب وراء الرسوم الجمركية على الصين

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: هناك خلل في الميزان التجاري بين الصين وأمريكا ما أدى إلى فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على بكين.



انعكاسات إيجابية على الأسواق العالمية

وأكدت رانيا المشاط: حال حدوث انفراجة في العلاقات الاقتصادية بين أمريكا والصين سيكون له انعكاسات إيجابية على الأسواق التجارية واستقرار الأسواق وتحرك رؤوس الأموال تجاه الاستثمار.

طفرة في الصادرات المصرية



وأشارت: "الإدارة المصرية قررت فتح المجال أمام الإنتاج الصناعي والزراعي وهذا حدث في الربع الأخير، في مارس 2024 حيث تموضع حزمة من السياسات الإصلاحية عقبها حدوث زيادة في معدل النمو الاقتصادي، وأكثر قطاع ينمو هو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهناك 17% زيادة في الإنتاج الصناعي ما أدى إلى زيادة الصادرات، ونحن جاهزين لما هو قادم، ومصر تتمتع بقاعدة صناعية قوية وتم الإنفاق على البنية التحتية الهامة ومنها المواني الجافة وشبكة الطرق، وفي نمو الاقتصاد شهدنا خلال الربع الأخير بالعام المالي زيادة في قطاع التخزين والنقل.



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