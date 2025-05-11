متى نخرج من دوامة القروض وصندوق النقد؟ رانيا المشاط ترد

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، حقيقة وجود خطة بشأن القضاء على الديون والانتهاء من قروض صندوق النقد الدولي.

قروض تنموية ميسرة تحصل عليها مصر لإنشاء مشروعات مهمة

وردًا على سؤال الإعلامي عمرو أديب: هل هناك خطة للخروج من الديون وقروض صندوق النقد الدولي؟ علقت وزيرة التعاون الدولي خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "نحصل على قروض تنموية وهذه القروض متنوعة وليست متساوية، وكل قرض يذهب لإنتاج ويكون له مردود مستقبلي، وبالأمس كان هناك مشروع لتخزين القمح من خلال الصوامع وآخر لتصنيع القطارات وذلك بمنطقة شرق بورسعيد، وهذه المشروعات نحصل لتنفيذها على قروض ميسرة بفترة سماح تصل إلى 6 سنوات".

إشادة البنك الدولي بمصر



وتابعت رانيا المشاط: "خلال اجتماعات البنك الدولي وما قمنا به من مشروعات نال إعجابهم ويرغبون في تواجد شركاتنا لتنفيذ مشروعات مماثلة في الأردن والعراق وغيرها".



قروض خطوط مترو الأنفاق

ولفتت: "خطوط مترو الأنفاق ننفذها بقروض ميسرة جدًا ومنخفضة التكلفة وتسدد على سنوات طويلة، والبنية التحتية التي نقوم بإنشائها من ضمن خطة الدولة، ومستمرون في تعزيز الاقتصاد الكلي والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية حتى نتحرك بشكل أكبر وتسير سيارتنا بشكل أسرع".

استراتيجية واضحة للخروج من دوامة الديون وصندوق النقد

متى سنخرج من دوامة صندوق النقد والقروض؟، أوضحت رانيا المشاط: "التحول إلى الإنتاجية والتصدير سيساهم في ذلك، وبالتأكيد عندما يكون لدينا القدرة في وجود اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات سيتخفض الديون وفوائدها وأقساطها في الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، فإن لدينا نشاط سياحي متميز ونشاط صناعي متطور وزيادة صادرات الحاصلات الزراعية وهناك طفرات في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهذا يساهم في تقليل فاتورة الاقتراض وتراجع الديون".



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