الحكومة تكشف موعد الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية، حقيقة ما أثير وتردد بشأن صدور قرار يحظر نشر أي أخبار تتعلق بمناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب.

حقيقة حظر نشر أخبار الإيجار القديم

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “خلال مناقشات وجلسات الاستماع بشأن قانون الإيجار القديم داخل البرلمان كان هناك طلب من أحد ملاك الإيجارات القديمة بحظر النشر بشأن التعديلات حتى لا يؤثر ذلك على مجلس النواب”.

طلب مالك الإيجار القديم

وأكد: “ردًا على طلب مالك الإيجار القديم أوضحت له أن مجلس النواب كسلطة تشريعية تتسم بالشفافية والوضوح والعلن ولا يوجد سر ليتم إخفاؤه وأن الأمر يناقش بكل موضوعية دون انحياز لأي طرف سواء الملاك أو المستأجرين”.

موعد صدور تعديلات الإيجار القديم

وأكد: ملتزمون بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب.

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