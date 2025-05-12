الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الحكومة تكشف موعد الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية، حقيقة ما أثير وتردد بشأن صدور قرار يحظر نشر أي أخبار تتعلق بمناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب.

 

حقيقة حظر نشر أخبار الإيجار القديم

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “خلال مناقشات وجلسات الاستماع بشأن قانون الإيجار القديم داخل البرلمان كان هناك طلب من أحد ملاك الإيجارات القديمة بحظر النشر بشأن التعديلات حتى لا يؤثر ذلك على مجلس النواب”.

 

طلب مالك الإيجار القديم

وأكد: “ردًا على طلب مالك الإيجار القديم أوضحت له أن مجلس النواب كسلطة تشريعية تتسم بالشفافية والوضوح والعلن ولا يوجد سر ليتم إخفاؤه وأن الأمر يناقش بكل موضوعية دون انحياز لأي طرف سواء الملاك أو المستأجرين”.

 

موعد صدور تعديلات الإيجار القديم

وأكد: ملتزمون بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة تعديلات قانون الايجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية عمرو أديب الإيجارات القديمه

مواد متعلقة

لجان النواب تواصل الحوار لتعديل الإيجار القديم.. الملاك يطالبون بـ8 آلاف حد أدنى للأجرة بالأماكن الراقية و3 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية.. ونائب يتهم الحكومة بالانحياز للمؤجرين

جلسة نقاشية بحزب مصر أكتوبر لمناقشة آخر تطورات قانون الإيجار القديم

رئيس محلية النواب: تعديل قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا بمراعاة الجميع

الأكثر قراءة

هل تقرر لجنة التظلمات إعادة مباراة القمة؟ خبير لوائح يكشف القرار الأقرب

قتلوها خوفا من الفضيحة، اعترافات 3 مراهقين متهمين باغتصاب طفلة وإلقاء جثتها بمصرف بالعياط

خبير اقتصادي يكشف حقيقة تحرير سعر الصرف بعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد

متى نخرج من دوامة القروض وصندوق النقد؟ رانيا المشاط ترد

القبض على رجل أعمال قتل فتاة وأصاب صديقه بأكتوبر

البتلو تواصل الانخفاض، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

تقدر قيمتها بنحو نصف مليار دولار، حقيقة إهداء قطر طائرة "القصر الطائر" لترامب (صور)

الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة وانخفاض كبير في درجات الحرارة غدا

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم بر الوالدة التي تهين الأب والابن والعكس

ما حكم إخراج بعض المال عوضًا عن ارتفاع أسعار الأضاحي؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقته بالاستقرار والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية