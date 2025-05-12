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رياضة

اتحاد جدة أول المتأهلين لدوري أبطال آسيا

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

أصبح فريق اتحاد جدة، أول المتأهلين من الدوري السعودي، إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفاز الاتحاد على الفيحاء بنتيجة 3-0 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، في الجولة 31 من دوري روشن.

الاتحاد إلى دوري أبطال آسيا 

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 74 نقطة، يحتل بها صدارة الدوري السعودي، بفارق 9 نقاط أمام وصيفه الهلال، الذي سيواجه العروبة، غدًا الإثنين.

واتسع الفارق بين الاتحاد والمركز الثالث الذي يحتله القادسية إلى 12 نقطة كاملة.

وحال فوز النصر على الأخدود، الإثنين، فإنه سيقفز للمركز الثالث برصيد 63 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة خلف الاتحاد، قبل 3 جولات من النهاية.

وبذلك، ضمن الاتحاد التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني، بعد تأهل الأهلي عقب فوزه بالنسخة الحالية.

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