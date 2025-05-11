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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل حرب الجبالي على قناة mbc مصر

أبطال حرب الجبالي،
أبطال حرب الجبالي، فيتو

يعد مسلسل حرب الجبالي من أحدث الأعمال الدرامية التي ستنطلق قريبا وتتنافس مع العديد من الأعمال الدرامية في “الأوف سيزون”.

مواعيد عرض مسلسل حرب الجبالي 

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل حرب الجبالي يوم الأحد المقبل الموافق 18 مايو، وسوف تعرض حلقات العمل من الأحد إلى الخميس وذلك في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر على قناة mbc مصر. 

 

عدد حلقات مسلسل حرب الجبالي

وفيما يتعلق بعدد حلقات حرب الجبالي فإنه ينتمي لعالم المسلسلات الطويلة حيث أن عدد حلقاته يبلغ 50 حلقة. 

 

طرح برومو مسلسل حرب الجبالي

 وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل حرب الجبالي إعلانا تشويقيا للعمل المقرر عرضه قريبا بعد سنوات من التأجيل.

وكشف الإعلان عن أن الأحداث تدور حول شخصية حرب الجبالي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، والذي يتعرض لإصابة في ذراعه بعد الطعن بسكين من قبل مجهولين وتبدو ملامح عداوة بينه وبين أحمد خالد صالح.

ويأتي عرض المسلسل حاليا بعد أن تم تأجيل عرضه ثلاثة سنوات، حيث تم الانتهاء من تصويره عام ٢٠٢٢.

ولم يعلم أبطال المسلسل السبب وراء تأجيل المسلسل، الذي تم تصوير أغلب مشاهده بالعاصمة اللبنانية بيروت.

 

مسلسل حرب الجبالي

 مسلسل "حرب الجبالى" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم فى قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، دنيا المصرى، صفوة وعدد آخر من الفنانين جاري التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل "حرب الجبالى" في إطار اجتماعي شعبي، داخل أحد الأحياء الشعبية، وتشهد الحلقات حدوث صراعات بين الأبطال من أجل إرساء قيمة في نهاية القصة، حيث نرى تصارع بين فكرتي الخير والشر وأيهما ينتصر في النهاية، كما تظهر بطلات العمل يجسدن الطمع والنزاع من أجل المال.

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