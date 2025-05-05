رئيس موازنة النواب: مصر تقترب من صرف الشريحة الخامسة من صندوق النقد

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر تقترب من استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار.

صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة "أزهري"، الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الممتد لـ46 شهرًا، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2026.

3.3 مليار دولار حجم الأموال التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد بالقرض الأخير

وأشار الفقي إلى أن مصر قد حصلت حتى الآن على أربع شرائح من القرض، بإجمالي 3.3 مليار دولار، ويتبقى لها أربع مراجعات أخرى للحصول على المبلغ المتبقي. وأكد أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء المراجعة الخامسة، والتي ستُحدد مدى التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

وأضاف أن من بين الإصلاحات المطلوبة تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة في معدلات الضرائب، وذلك من خلال ميكنة الإجراءات وتقديم تسهيلات ضريبية تشجع على زيادة عدد الممولين. كما أشار إلى تأجيل زيادة أسعار المنتجات البترولية المقررة في يوليو المقبل، مع إمكانية النظر في تعديل الأسعار في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.

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