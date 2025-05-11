مسلسل آسر الحلقة 30، الخال لا يزال على قيد الحياة وباسل خياط يقطع علاقته بناي

تبدأ الحلقة الثلاثون من مسلسل آسر بوصول عزت إلى راغب، في وقتٍ كان فيه الأخير يحاول التواصل معه ليمنعه من قتل غازي، ويظهر عزت أمام المنزل حاملًا قميصًا ملطخًا بالدماء، ويقول لراغب إنه قد تحرر، وإنه لم يعد هناك ما يقيده الآن.

لاحقًا، يتخذ عزت قرارًا حاسمًا بترك المنزل والحياة التي أحاطت به، ويمنح جابر حق السكن فيه. وبينما كان آسر يسترق السمع إلى الحوار الدائر بين عزت وجابر، يتمكن الأخير من إقناع عزت بالعدول عن فكرة قتل آسر، ويحثه بدلًا من ذلك على البحث عن قلب ناي، ومحاولة التقرب منها لأنها الفتاة التي يحبها بصدق.

يقتنع عزت بكلامه ويقرر الاستجابة لنصيحته، وتكشف الأحداث أن الخال لا يزال على قيد الحياة.

في تلك الأثناء، يطلب آسر مقابلة ناي، وعندما يلتقيها يُفاجئها بقراره القاطع بقطع علاقتهما، تنهار ناي وتعود إلى منزلها باكية، غارقة في حالة من الانهيار الشديد.

وبينما كانت ناي تترنح من الصدمة، كان عزت في انتظارها حاملًا باقة من الورد، لكنه ما إن يراها بهذه الحالة حتى يتراجع ويؤجل لقاءه بها.

أما حياة، فتتلقى اتصالًا من آسر وتقرر خلاله أن تعتذر عن ما بدر منها في اليوم السابق من تقرب غير محسوب، يتفهم آسر موقفها، ويطمئنها بأنه لم يحدث شيء بينهما، ويسألها عن مكان راغب، فتخبره أنه من المفترض أن يكون معه، بينما الحقيقة أن راغب كان يدور بين البنوك محاولًا الحصول على قرض ليدخل شريكًا مع آسر في المشروع، ولكن الأمور لا تسير كما يريد.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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