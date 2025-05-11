الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البترول تكشف شرط تعويض متضرري أزمة البنزين المغشوش

البنزين المغشوش،
البنزين المغشوش، فيتو
ads

كشف المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول، عن شرط صرف تعويضات متضرري البنزين المغشوش أو الغير مطابق للمواصفات القياسية.

 

تحرك وزارة البترول وفقا لشكاوي المواطنين بشأن البنزين

وقال “عاطف” إن وزارة البترول تحركت فورًا بعد تلقي عددا من شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أزمة في البنزين ببعض محطات الوقود، حيث تم رصد الشكاوى ومتابعتها ميدانيًا لتحديد المحطات المتأثرة.

 

عينات البنزين المغشوش 

وأضاف معتز عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مبدأ الشفافية وعدم التأخير في الاستجابة للمواطنين، صدر القرار الذي أُعلن اليوم بعد مراجعة دقيقة للوضع، مشيرًا إلى أن إجمالي العينات التي تم تحليلها بلغ 807 عينة من مختلف المحطات، وجاءت النتائج كالتالي  802 عينة مطابقة للمواصفات، و5 عينات فقط غير مطابقة.

ونوه بأنه بناءً على النتائج أعلنت الوزارة صرف تعويض مالي يعادل قيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، بحد أقصى 2000 جنيه مصري، للمواطنين الذين تضررت سياراتهم وتقدموا بشكوى رسمية.

وشددت الوزارة على الشروط التالية للحصول على التعويض، وهو أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وأن تكون الشكوى مرتبطة بنفس الفترة المذكورة، وتقديم مستندات ملكية السيارة، وتقديم فاتورة معتمدة توضح استبدال الطلمبة وشراء قطعة الغيار.

وتابع: "الوزارة ستقوم بمحاسبة المسؤولين عن أزمة البنزين بعد انتهاء التحقيقات الجارية"، مشددًا على أن كل من تضرر من البنزين وقام بتغيير طلمبة السيارة، من حقه التقدم بفاتورة للحصول على التعويض، قائلًا: "التعويضات ستكون كاش".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول وزارة البترول متضرري البنزين المغشوش البنزين البنزين المغشوش تعويضات البنزين المغشوش ازمة البنزين

مواد متعلقة

البترول: منقدرش نعرف البنزين المغشوش محلي أم مستورد

شعبة المواد البترولية عن البنزين المغشوش: المحطات بريئة والمشكلة عند الوزارة (فيديو)

من له حق التعويض عن البنزين المغشوش؟، البترول توضح

الأكثر قراءة

هل تقرر لجنة التظلمات إعادة مباراة القمة؟ خبير لوائح يكشف القرار الأقرب

مين إللي غش البنزين؟، وزارة البترول تحسم الجدل

تقدر قيمتها بنحو نصف مليار دولار، حقيقة إهداء قطر طائرة "القصر الطائر" لترامب (صور)

شاهد، بكاء لاعب مودرن سبورت بعد التعادل أمام زد

البتلو تواصل الانخفاض، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

خبير اقتصادي يكشف حقيقة تحرير سعر الصرف بعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد

برشلونة يفوز على ريال مدريد 4-3 ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني (صور)

الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة وانخفاض كبير في درجات الحرارة غدا

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخراج بعض المال عوضًا عن ارتفاع أسعار الأضاحي؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقته بالاستقرار والراحة النفسية

10 مسائل خاصة بأحوال المرأة في الحج

المزيد
الجريدة الرسمية