شعبة المواد البترولية عن البنزين المغشوش: المحطات بريئة والمشكلة عند الوزارة (فيديو)

البنزين المغشوش، قال حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية: إن محطات الوقود بريئة من شكاوي البنزين المغشوش، ولا صحة لخلط البنزين بالماء.

عينات البنزين التي سحبتها وزارة البترول

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "الحدث اليوم": وفقا لما أعلنته وزارة البترول فإن هناك 5 عينات بنزين فقط غير مطابقة للمواصفات القياسية من بين 807 عينة تم سحبها من كافة المحافظات.

هل محطات الوقود متورطة في أزمة البنزين المغشوش؟

ولفت: "إحنا كمحطات بنزين وشعبة ليس لدينا أي مشكلة ولم نتورط في شكاوي البنزين المغشوش، المشكلة عند وزارة البترول مش عندنا إحنا".

وأشار:"عينات البنزين ليس غش تجاري، والمحطات ليست لها علاقة بالمواصفات القياسية، ولكننا نطرح المنتج للبيع فقط"



870 شكوى وتحليل 807 عينات عشوائية

وأعلنت وزارة البترول والثروة عن نتائج تحاليل الوقود في محطات البنزين والتي أُجريت على مستوى الجمهورية نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.

أولًا: نتائج التحاليل:

وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية. توزعت على النحو التالي: 5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو.

صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين

وفي ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة، وفقًا للضوابط التالية:

• أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة.

• تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.

• تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة

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