شراكة مصرية إماراتية لتمكين الشباب ودعم ذوي الهمم بدمياط (صور)

شهد الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط والدكتور عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا بدولة الإمارات لقاءً مثمرًا اليوم تناول سبل التعاون المشترك في مجال دعم وتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قدراتهم بمحافظة دمياط، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا.

مراكز التخاطب في قلب الاهتمام

توجه الوفد المصري الإماراتي إلى مراكز التخاطب في مدينتي كفر سعد والسرو حيث تم الاطلاع على البرامج التأهيلية المقدمة لذوي الهمم وسط إشادة كبيرة بمستوى الخدمات وحرص مشترك من الجانبين على توفير بيئة دامجة تضمن لهؤلاء الفئة الكريمة حقوقهم وفرصًا عادلة في المجتمع.

مبادرة "جسور الأمل" تعزز البنية الشبابية

أعرب الدكتور محمد فوزي عن سعادته بالتعاون الذي يأتي بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤكدًا أن هذه الشراكة تشكل نقلة نوعية في مسيرة دعم الشباب من خلال تطوير مراكز شباب مدينة دمياط ودمياط الجديدة ضمن المبادرة الرائدة "جسور الأمل" والتي تهدف إلى تحويل تلك المراكز إلى منصات تنموية تحتضن الإبداع وتدعم الابتكار.

تكريم رسمي وتأكيد على وحدة الرؤية

في ختام اللقاء قام الدكتور محمد فوزي بتكريم الدكتور عبدالله الحميدان ومنحه درع مديرية الشباب والرياضة تعبيرًا عن التقدير لهذه الشراكة البناءة التي تترجم عمق العلاقات بين مصر والإمارات وتؤكد التزام البلدين بدعم المبادرات الشبابية ومواكبة التطلعات المستقبلية من خلال مشاريع نوعية تنهض بالمجتمع

الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط والدكتور عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا بدولة الإمارات

شارك في اللقاء والزيارة عدد من المسؤولين الإماراتيين منهم سعادة نافع علي الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة والمهندس عبدالرحمن عيضة الجابري مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء ومحمد سالم الشبيبي مدير إدارة التأهيل الزراعي والمهني ومعصومة السيد الهاشمي رئيس قسم الخدمات العامة والسيدة سلامة الريامي رئيس قسم الشبكات والتشغيل والسيدة مريم سالم السويدي مدير مكتب الأمين العام والدكتورة هدى أبو ضيف مسؤولة ملف التخاطب بوزارة الشباب والرياضة المصرية.

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