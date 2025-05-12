الإثنين 12 مايو 2025
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أخبار مصر

موعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين على رئاسة 5 جامعات حكومية

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
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أعلن المجلس الأعلى للجامعات القوائم المبدئية للمرشحين على رئاسة 5 جامعات حكومية، هي “كفر الشيخ، بني سويف، الغردقة، مطروح، العريش”.

 

وبدأت مرحلة تقديم الطعون أمس الأحد 11 مايو حتى اليوم الإثنين 12 مايو.

ويوم غد الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، تجتمع لجنة اختيار القيادات الجامعية، للبت في الطعون المقدمة على المتقدمين للترشح، ثم تعلن القوائم النهائية للمرشحين على رئاسة كل جامعة، ويتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة في نفس اليوم.

 

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم تحديد موعد المقابلات الشخصية مع المرشحين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة للبت في الطعون المقدمة ضدهم إن وجدت.

 

الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جامعة

 وكان قد حدد المجلس الأعلى للجامعات، مجموعة من المستندات المطلوب أن يتقدم بها المرشح لرئاسة أي جامعة من الجامعات الخمس، للجنة اختيار القيادات الجامعية، وجاءت كالتالي:

  • نسخة أصل و9 صور من السيرة الذاتية للمرشح باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل الأبحاث والمهارات العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجي، وبناء الشراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم.
  • نسخة أصل و9 صور من بيان حالة للمرشح، مبين به الإعارات والإجازات، والمهمات العلمية في الخارج، والجزاءات، بشرط أن يكون موقع ومختوم من الجامعة.
  • نسخة أصل و9 سور من خطة المرشح لتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته في حال تم اختياره.
    وتقدم كل الأوراق والمستندات السابقة على 10 أسطوانات مدمجة أو فلاشات.
  • ويقدم المرشح مستند أصل بشهادة قانونية، تبين عدم إحالته لمجلس تأديب وعدم توقيع جزاءات عليه ولا تحقيقات، وأنه غير محال للمحاكمة الجنائية، وتكون الشهادة من خلال الشئون القانونية بالجامعة.
  • يقدم المرشح عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومي.
  • يقدم المرشح عدد 1 صورة شخصية حديثة له.
  • ونسخة واحدة من سيرة ذاتية مختصر له باللغة العربية.

وأكد المجلس أنه يحق للمرشح أو من ينوب عنه تقديم تلك الأوراق والمستندات لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة تقديم الأوراق بالترتيب المذكور.

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