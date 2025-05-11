ضبط راعي أغنام اعتدى على كلاب ضالة بعصا مثبت بها مسامير في البحيرة

كشفت وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قيام أحد الأشخاص بالتعدي على عدد من الكلاب الضالة، باستخدام أداة صلبة، ما تسبب في نفوق بعضها وإصابة آخرين، وذلك في نطاق مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة.

الداخلية تكشف ملابسات الواقعة

الداخلية تكشف ملابسات الواقعة

وبفحص الفيديوهات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه راعي أغنام مقيم بدائرة المركز. وعُثر بحوزته على الأداة المستخدمة في الواقعة، وهي عبارة عن عصا خشبية مثبت بها مسامير.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا فعلته بـقيام الكلاب بمهاجمة قطيع الأغنام الخاص به، على حد قوله.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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