الأحد 11 مايو 2025
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ثقافة وفنون

وزير الثقافة: الحالة الصحية لـ صنع الله إبراهيم حرجة للغاية

صنع الله إبراهيم،
صنع الله إبراهيم، فيتو

كشف الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تطورات الحالة الصحية للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، بعد نقل لمستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج.

 

زيارة صنع الله إبراهيم في معهد ناصر

وقال وزير الثقافة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: زرت الكاتب صنع الله إبراهيم في معهد ناصر منذ 10 أيام، حينها كان بحاجة لفصيلة دم نادرة سلبية تم توفيرها له على الفور بالتنسيق مع وزير الصحة.

 

الحالة الصحية لـ صنع الله إبراهيم

وأكد أن الزيارة الأخيرة لـ صنع الله إبراهيم، تركت أثر حزين بداخلي لأن الحالة الصحية شديدة التعقيد، حيث يعاني من كسر في الحوض ونزيف في القولون ومشاكل في الكلى.

 

وأشار وزير الصحة إلى أنه يولي الكثير من الاهتمام بـ الحالة الصحية لصنع الله إبراهيم، والفريق الطبي يقدم خدمة طبية عالية، مؤكدًا أن التدخل الجراحي صعب جدًا لأن الحالة الصحية حرجة للغاية، كونه يعاني من الكثير من المشكلات الصحية في القلب والكلى القولون.

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