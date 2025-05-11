نقل قسم الغسيل الكلوي من مستشفى جرجا العام إلى حميات سوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الأحد، عن بدء تشغيل قسم الغسيل الكلوي في مقره الجديد بمستشفى حميات جرجا، بعد نقله من مستشفى جرجا العام القديم، وسط أجواء من الرضا والفرحة بين المرضى وذويهم.

وأكد دويدار أن قرار النقل جاء استجابة لاحتياجات المرضى وحرصًا على تحسين جودة الرعاية الصحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، و اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج.

وأوضح وكيل الوزارة أن القسم الجديد يضم قاعتين: واحدة للحالات السلبية وأخرى للحالات الإيجابية، ويحتوي على 30 سرير بواقع 24 سرير سلبي و6 إيجابي بما يضمن توفير بيئة صحية مناسبة وراحة أكبر للمرضى.

وتم تنفيذ عملية النقل تحت إشراف كل من الدكتور أيمن مكرم، وكيل المديرية ومدير إدارة الكلى، والدكتور عثمان أحمد عثمان، مدير مستشفى جرجا العام، والدكتور جمال عبدالناصر، مدير إدارة جرجا الصحية والدكتور محمود السروجي نائب مدير المستشفي.

ومن جانبهم، عبّر مرضى القسم وذويهم عن سعادتهم بالمستوى الجديد للخدمة الطبية، مشيدين بالاهتمام والرعاية التي يتلقونها، ومقدمين شكرهم للقيادات الصحية على هذا التحرك الذي يعكس اهتمام الدولة بصحة مواطنيها.

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