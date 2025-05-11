محافظ سوهاج يتفقد مدينة أخميم الجديدة ويؤكد دعم الدولة لمدن الجيل الرابع

خلال جولته الميدانية اليوم..

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، زيارة ميدانية إلى مدينة أخميم الجديدة، رافقه خلالها المهندس مصطفى هارب رئيس جهاز المدينة، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.

استهل المحافظ جولته بتفقد عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن المشروع، وعدد الوحدات السكنية، وقطع الأراضي المتاحة من الفئات المتوسطة والمتميزة، التي يتم طرحها عبر منصة "مسكن" للحجز الإلكتروني، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمدن الجيل الرابع ومنها مدينة أخميم الجديدة.

مدينة اخميم تضم 2432 وحدة سكنية، تم تسليم 700 وحدة منها

من جانبه، أوضح رئيس جهاز المدينة أنها تضم مرافق خدمية متكاملة، منها " مكتب بريد، وشهر عقاري، ومخبز، ووحدة صحية، وحضانة، وقسم شرطة، ومعهدين عاليين، ومدرسة خاصة، وملعب خماسي، ومبنى إسعاف"، لافتًا إلى أن المدينة تضم 2432 وحدة سكنية، تم تسليم 700 وحدة منها، إلى جانب أكثر من 665 قطعة أرض "متوسط ومتميز" تم طرحها وتسليمها للمستحقين وجارٍ العمل بها.

محافظ سوهاج تشجع على الإقامة والاستثمار بالمدن

وأكد محافظ سوهاج أن مدينة أخميم الجديدة تتمتع بمقومات عمرانية واستثمارية واعدة، وتتوفر بها الخدمات الأساسية التي تشجع على الإقامة والاستثمار، مشددًا على ضرورة حصر كافة المعوقات والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالتها وتشغيل المدينة بكامل طاقتها، مع تشجيع المواطنين على الإعمار والانتقال للعيش بها.

تخفيف الضغط عن مدينة سوهاج ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن المحافظة تقدم كامل الدعم لتعزيز جهود التنمية بمدينة أخميم الجديدة، والتي تمثل نموذجًا حضاريًا متكاملًا يسهم في تخفيف الضغط عن مدينة سوهاج ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار.

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