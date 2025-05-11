الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

مدرب شباب المغرب، إنجازات الكرة المغربية تحفزنا لصنع إنجاز جديد

محمد وهبي مدرب شباب
محمد وهبي مدرب شباب المغرب، فيتو

قال محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 20 سنة إن إنجازات المنتخبات المغربية في السنوات الأخيرة لا تضعه تحت الضغط، بل تشكل حافزًا لتحقيق إنجاز جديد.

إنجازات الكرة المغربية تحفزنا ولا تضغطنا

وتحدث وهبي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المغرب أمام سيراليون في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في مصر قائلًا: "الإنجازات التي حققتها مختلف المنتخبات المغربية مؤخرًا لا تضعنا تحت ضغط، بل تحفزنا لتحقيق إنجاز جديد".

جاهزون للعب في أي مكان

وحول تمتع المنتخب المغربي بميزة خوض ثالث مباراة في مشواره على ستاد 30 يونيو الذي يلعب عليه منتخب سيراليون لأول مرة قال محمد وهبي: "لا أعتقد أنها ميزة بالنسبة لنا، نحن جاهزون للعب على أي ملعب، وتجربة خوض المباراة الماضية في ستاد قناة السويس بالإسماعيلية كانت مميزة، الملعب كان رائعًا، وكذلك فندق الإقامة".

بدوره قال محمد الأمين كامارا المدير الفني لمنتخب سيراليون إن الفوز الكبير على منتخب مصر في الدور الأول لم يشكل ضغطًا على لاعبيه، وأضاف أنه يسعى لكتابة التاريخ عندما يواجه المغرب.

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