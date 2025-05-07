منتخب المغرب يتفوق على تونس 3 –1 ويتأهل لربع نهائي كأس أفريقيا

حسم المنتخب المغربي تحت 20 عامًا القمة العربية التي جمعته من نظيره التونسي على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية (3 – 1) في المواجهة التي أدارها الحكم الجامبي عبد الله جامع في ختام منافسات المجموعة الثانية في كأس أفريقيا للشباب.

المغرب يهزم تونس

تقدم أيمن الرقيق مهاجم هويسكا الإسباني لـ "أسود أطلس" في الدقيقة 44 من عرضية زميله فؤاد زهواني، ثم أدرك أنيس دوبال مدافع مارسيليا الفرنسي التعادل لـ "نسور قرطاج" في الدقيقة 53 من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء غالطت الحارس يانيس بن شاوش.

وتمكن مدافع شتورم جراتز النمساوي إسماعيل البختي من ترجيح كفة فريق المدرب محمد وهبي بتسجيله الهدف الثاني للمنتخب المغربي بتسديدة يسارية في الدقيقة 86 وأضاف البديل يونس العبدلاوي مهاجم سلتا فيجو الإسباني وأغلى لاعبي البطولة (2.3 مليون يورو) الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع مانحًا بلاده الفوز الثاني في البطولة والثاني أيضًا على التوالي على "نسور قرطاج" على نفس الملعب بعد أن سبق لهم التفوق (2 – 1) خلال مرحلة التصفيات في نوفمبر العام الماضي.

بهذه النتيجة تأهل "أشبال أطلس" لربع نهائي البطولة في صدارة هذه المجموعة برصيد 7 نقاط ’ بينما تجمد رصيد "نسور قرطاج" عند 3 نقاط وبقوا في المركز الثالث وتضاءلت حظوظهم في بلوغ ربع النهائي ضمن أفضل الثوالث.

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