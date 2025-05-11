ختام البطولة الدولية للتنس بالنادي الأهلي

اختتمت اليوم الأحد منافسات البطولة الدولية للتنس تحت 18 عامًا ناشئين وناشئات «ITF World Tour J60»، التي ينظمها الأهلي على مجمع ملاعب التنس بمقر النادي بالجزيرة، والتي انطلقت منافساتها في الأول من مايو، وشهدت منافسات البطولة أداءً قويًّا للغاية، خاصة في الأدوار النهائية.

وشارك في تسليم جوائز البطولة كل من: محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي، ووليد سامي سكرتير عام الاتحاد المصري والعربي للتنس، ووائل التلباني أمين صندوق الاتحاد، وأحمد طارق مدير عام البطولة.

أسفرت مباريات اليوم الختامي في منافسات فردي ناشئين، عن فوز ياسين أحمد بالمركز الأول، وجاء سيف سميح في المركز الثاني. وفي منافسات الفردي ناشئات، حققت جودي طويلة المركز الأول، وفرح حسن المركز الثاني.

في منافسات الزوجي ناشئين، فاز ياسين أحمد وسيف سميح بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني سفيان رشدي ومحمود رشدي. وفي منافسات الزوجي ناشئات، جاءت ماريا شمليفا وسوفيا فاسيلتسونفا في المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني فرح حسن وسوسن حنا سامي.

تُعد البطولة واحدةً من أبرز بطولات فئة «J60» في أجندة الاتحاد الدولي للتنس، بمشاركة أكثر من 160 لاعبًا ولاعبة تحت 18 سنة من 40 جنسية مختلفة، بنظام خروج المغلوب.

وأشرف على البطولة طارق ماهر، حكم عام البطولة، وأحمد طارق، مدير البطولة، والدكتور طارق صبحي، رئيس جهاز التنس، وأحمد عبد الغني، مدير إداري البطولة.

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