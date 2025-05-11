النحاس يستقر على ثلاثي هجوم الأهلي أمام سيراميكا في الدوري

استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على خط هجوم المارد الأحمر خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعتمد عماد النحاس علي الثلاثي وسام ابو علي وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر أمام سيراميكا كليوباترا كما فعل خلال مواجهة الفريق الأخيرة في الدوري أمام المصري البورسعيدي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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