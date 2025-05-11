وكيل صحة القاهرة في زيارة مفاجئة لمركز الـ 100 متر بالشروق وزهرة العاصمة ببدر

قام الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، بزيارة مفاجئة صباح اليوم الأحد لمركز طبي الـ 100 متر بمدينة الشروق ومركز زهرة العاصمة بمنطقة بدر، حيث تفقد حسن سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والإدارية، وتوافر الأدوية والمستلزمات - مستمعا إلى رأى المواطنين في جودة الخدمات الطبية المقدمة.

استهل الزيارة بالمرور على مركز طبي ال 100 متر بمنطقة الشروق الطبية، حيث تفقد جميع الخدمات المقدمة بالمركز بدأ جولته بتفقد الإستقبال والطوارئ بالمركز الطبي حيث تصادف أثناء مرور تواجد الدكتورة أمل إسماعيل مديرة مستشفى الشروق المركزي، وفريق من المستشفى لمراجعة تدريب الأطقم الطبية بالمركز على أعمال الطوارئ والإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع جهاز الصدمات القلبية حيث أكد على ضرورة جاهزية الطاقم الطبي حال تواجد حالات طارئة داخل المركز.

وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالإستقبال والطوارئ مستكملا تفقده لجميع أقسام المركز حيث تفقد عيادات المركز غرفة المبادرات الرئاسية خدمات شهادات ماقبل الزواج وصرف الألبان وغرفة التطعيمات وخدمات مكتب الصحة التابع للمركز.

وتابع أعمال الميكنة بالمركز ومنظومة التحول الرقمي والتحديات التي قد تواجه الأطقم الطبية بمنظومة الميكنة وكيفية التغلب عليها.

كما راجع الجزار ما إنتهت إليه أعمال المراجعة النهائية لاستيفاء اشتراطات هيئة الإعتماد GAHAR استعدادا للزيارة المرتقبة للجنة الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية حيث أكد الجزار أنها باتت خطوات قليلة للحصول على إعتماد ( GAHAR ) وأن تلك المجهودات الجبارة المبذولة من جميع الأطقم الإدارية والطبية باتت على وشك أن تكلل بالحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ووجه حديثه لجميع أفراد المركز أن ما يحدث على أرض الواقع من نقلة نوعية كبيرة تشهدها مراكز ووحدات الرعاية الأساسية بالقاهرة من صنيع أيديهم ونتاج مجهوداتهم المتواصلة.

استكمل الجزار حديثه أن الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ( GAHAR ) الذي بات وشيكا هو نتاج عمل متواصل وجهد مبذول وعقول مبدعة تبحث عن رفعة الوطن ليظل القطاع الصحي بالقاهرة في أبهى صورة له بأيدي أبنائه المخلصين.

كان ذلك في حضور الدكتورة نيرفانا سعد ؛ مديرة منطقة الشروق الطبية - والدكتورة هايدي القزاز مديرة مركز الـ 100 متر.

و توجه الجزار بالشكر والعرفان لجميع الأطقم الطبية والإدارية بالمركز - وعلى رأسهم الدكتورة هايدي القزاز مديرة المركز على قيادتها الحكيمة لفريقها الطبي والإداري داخل المركز وعلى عملها الدؤوب لاستيفاء اشتراطات اعتماد ( GAHAR) كما توجه بالشكر والتقدير لمديرة المنطقة وفريقها المعاون - وحثهم على بذل المزيد من الجهد والاستمرارية في العطاء.

استكمل الجزار بجولته التفقدية بالمرور المفاجئ على مركز طبي زهرة العاصمة بمنطقة بدر الطبية، حيث تفقد جميع أقسام المركز والاستقبال والطوارئ وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية إنتقل إلى عيادات المركز والتطعيمات والمعمل والعلاج الطبيعي وعيادة الدعم النفسي متابعة الأطفال.

كان ذلك بحضور الدكتور أحمد سمير - مدير منطقة بدر الطبية والدكتورة عبير الزغبي مديرة المركز.

في ختام زيارته ؛ تقدم الجزار بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والإدارية بالمركز - وعلى رأسهم مديرة المركز الدكتورة عبير الزغبي على هذا الجهد المبذول منها ومن فريقها الطبي والإداري بالمركز كما تقدم بالشكر لمدير المنطقة وفريقه المعاون مثمنا مجهوداتهم، مؤكدا على الإستمرارية للحفاظ على هذا المستوى المتميز ومواجهة أى تحديات.

رافقه أثناء المرور فريق متكامل من إدارات المديرية المتمثل في إدارة المتابعة والرعاية الأساسية والمعامل والأسنان والصيدلة مكافحة العدوى والترصد.

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