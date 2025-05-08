أول رد رسمي من الزمالك بعد قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًّا بعد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل قرارها بشأن مباراة القمة.

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة، تأجيل إعلان قرارها بخصوص التظلمات المقدمة إليها بشأن مباراة الزمالك والأهلي، ضمن الجولة الأولى للدور الثاني لمسابقة الدوري إلى جلستها المقرر انعقادها يوم ١٥ مايو الحالي.

تعطيل صدور قرار لجنة التظلمات

وأكد بيان الزمالك: “استمرارًا للمشهد العبثي وسيطرة العشوائية على القرارات المصيرية من منظومة اللعبة، لم يكن مفاجئًا لإدارة نادي الزمالك استمرار محاولات تعطيل صدور قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات مباراة القمة السابقة”.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك، نيابة عن جماهيره العظيمة في كل مكان، يعرب عن استنكاره لما آلت إليه الأمور من انعدام العدالة الناجزة، وغياب الشفافية والنزاهة، وتأكد للجميع كيف تُدار المسابقة هذا الموسم من كافة الأطراف، نظرًا لوجود رغبة مبيتة لعدم تطبيق اللوائح والالتفاف عليها لمصلحة طرف بعينه على حساب البقية، مما يمثل إساءة لسمعة الرياضة المصرية.

وواصل البيان: "في المقابل، ما حدث الموسم الماضي ليس ببعيد عنا، فوقتها كانت اللوائح واضحة والقرارات حاضرة، بينما الآن أصبح (التسويف) الأسلوب المتبع في ظل مبررات واهية".

وأعلن نادي الزمالك عن إرساله طلبًا إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة لتقديم موعد إصدار القرار النهائي قبل يوم 13 مايو الحالي حتى تستقيم الأمور وتتحقق العدالة.

وأمام ما يحدث هذا الموسم، فإن نادي الزمالك لن يتوانى عن مواصلة اتخاذ الخطوات المشروعة التي تضمن حصوله على حقوقه وتطبيق اللوائح، مهما كلفه الأمر.

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