غرفة التطوير العقاري تكشف أبرز تيسيرات المطورين العقاريين

كشف المهندس محمد البستاني، نائب رئيس غرفة التطوير العقاري، ورئيس جمعية المطورين العقاريين، عن أهم التيسيرات التي حصل عليها المطورون العقاريون.

تيسيرات جديدة للمطورين العقاريين

وقال “البستاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، ببرنامج "عمران" عبر الراديو 9090، إن منها الفائدة 15% والتي ستوفر سيولة للمطورين خصوصًا وأن المطورين يحصلون على الأرض بالقسط من الدولة، وهو ما يكون مُحملًا بالأعباء، وتقليل الفائدة سيُخفض الأعباء إلى النصف، متابعًا: "هناك تيسيرات أخرى مثل زيادة المساحة البنائية بنسبة 10% في الكمبوند من أجل سد جزء من الخسائر حال وجودها".

وأوضح أن التيسيرات ستجعل المطورين يعملون بأريحية من أجل مواجهة الظروف، مؤكدًا أن مصر بها عجز في الغرف الفندقية يقدر بـ400 ألف وحدة، فنتيجة الاستقرار الأمني والسياسي أصبح هناك جذبًا للسياحة في مصر وهو ما يتطلب غرف فندقية أكثر من المطروح، وتم التسهيل على المطورين بزيادة الوحدات بدلا من سكنية أو إدارية بدون رسوم، وهو ما سيجعل المطور الذي يُعاني من كساد يستطيع البيع وحل الأزمة في الغرف الفندقية وجذب السياحة.

مطالب المطورين العقاريين من وزير الإسكان

وأكد أن الاجتماع مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني كان أكثر من مُثمر، وهناك مطالب أخرى في العاصمة الإدارية، وسيتم عقد اجتماع مع المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للتشاور ومناقشة بعض المشاكل أمام المطورين العقاريين.

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