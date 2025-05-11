البورصة تخسر 19 مليار جنيه خلال تعاملات الأحد.. الاكتتابات الحالية سبب سحب سيولة ضخمة من السوق.. وخبير مالي يكشف السر وراء هبوط المؤشرات

البورصة المصرية، تلون سوق الأوراق المالية بالاحمر خلال تداولات اليوم الاحد 11 مايو 2025 ، على الرغم من تحقيق السوق للارباح وحصد للمكاسب فى معظم الجلسات ولكن القوى البيعيه سيطرت على عمليات التداول فى السوق المصرى وهو الامر الذى ادى لتراجع المؤشرات بنهاية جلسة اليوم.

اقرا التالى: 218.6 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب، 91.8 % صافي تعاملات المصريين.. وخبير: تصريحات ترامب أدت لتذبذب أسواق المال والبورصة المصرية تحاول التماسك قرب 32200 نقطة.

البورصة - فيتو

البورصة تخسر 19 مليار جنيه في ختام تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 31427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 39224 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14081 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9437 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12762 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3272 نقطة.

البورصة - فيتو

الأداء السلبي خلال تعاملات جلسة البورصة المصرية

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسين خبير أسواق المال لـ " فيتو ": ان الأداء السلبي خلال تعاملات جلسة البورصة اليوم كان سببه الاكتتابات الحالية والتى ادت الى سحب سيولة ضخمة من السوق بما أدى إلى هبوط نتيجة الضغوط البيعية المكثفة من المؤسسات بالاضافة الى وجود ترقب لطرح حكومي جديد بما يجعل السوق مستعد مسبقا.

محمد حسين خبير اسواق المال - فيتو

حركة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30

وتابع حسين: انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.08 % عند مستوى 31427 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد، وسجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 19 مليار جنيه، مسجلًا 2.239 تريليون جنيه، مقابل 2.258 تريليون جنيه أغلق جلسة الخميس الماضي.

واشار الى ان ذلك جاء نتيجة ضغوط بيعية مكثفة من المؤسسات سواء كانت أجنبية أو محلية أو عربية، في حين اقتصر الشراء على المستثمرين الأفراد مشيرا الى ان السوق يشهد في الفترة الأخيرة صدور نتائج أعمال عدد من الشركات، بالتزامن مع طرح بعض الاكتتابات الخاصة بزيادة رؤوس أموال شركات قائمة، وهو ما يضغط على السيولة بشكل كبير.



نبيل فرج - فيتو

حقوق الاكتتاب تُعرض في السوق بأسعار منخفضة للغاية

ومن جانبه اشار نبيل فرج إلى أن بعض حقوق الاكتتاب تُعرض في السوق بأسعار منخفضة للغاية، ما يُفقد المستثمرين الثقة، لافتا إلى أن "حق الاكتتاب لبعض الأسهم يُتداول بثلاثة قروش فقط، رغم أن سعر السهم قد يكون أعلى بكثير، مما يخلق حالة من الاستياء فى السوق.

وتابع فرج قائلا: جلسة اليوم لم تشهد أسبابا معلنة أو واضحة تبرر هذا التراجع، مشيرًا إلى أنه حتى على مستوى التكهنات، لا توجد إشارات قوية تفسر ما حدث موضحا كل ما يمكن وصفه هو أنه نوع من الترقب من جانب المستثمرين .



البورصة - فيتو

البورصة تكشف شروط المشاركة في انتخابات مجلس إدارتها لدورة 2025 - 2029

ومن جانبها أعلنت البورصة المصرية عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة – دورة 2025 /2029، أنه سيتم إجراؤها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024.

وأوضحت البورصة المصرية بعض النقاط الهامة كالتالي:

1. تاريخ فتح باب الترشح: 25 / 5 /2025

، وتاريخ غلق باب الترشح: 29 / 5 /2025

2. المشاركة في الانتخابات:

تكون المشاركة في الانتخابات – ترشيحا وتصويتا – للشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء بالبورصة المصرية، والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.

3. التمثيل في المجلس:

- الشركات العاملة: 3 أعضاء، من بينهم:

أ‌) عضو واحد على الأقل من شركات السمسرة في الأوراق المالية.

ب‌) عضو واحد على الأقل من غيرها من الشركات العاملة.

4. من الشروط الواجب توافرها في الشركات العاملة التي يحق لها ترشيح ممثل عنها في مجلس الإدارة:

- ممارسة النشاط المرخص به خلال الثلاث السابقة على الأقل.

- ألا يكون قد سبق وقف الشركة عن ممارسة النشاط إعمالا لحم المادة (30) من القانون ما لم تنقض سنتان على تاريخ انتهاء مدة الوقف.

5. من الشروط الواجب توافرها في الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية التي يحق لها ترشيح ممثل عنها في مجلس الإدارة:

- أن تكون من غير الشركات العاملة.

- أن تكون أوراقها أو أدواتها المالية مقيدة في البورصة المصرية لمدة سنة على الأقل.

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