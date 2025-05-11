الأحد 11 مايو 2025
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ثقافة وفنون

آدم البنا يطلق أغنية جديدة مع مدين وتامر حسين بعنوان "هنعمل إيه"

ادم البنا
ادم البنا

طرح المطرب الشاب آدم البنا،  أغنيته الجديدة بعنوان "هنعمل إيه"،  من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات

 

ويأتي هذا الإصدار بعد النجاح الكبير الذي حققه البنا مؤخرًا، خاصة بعد إعادة غنائه لأغنية "طل الهوى" المعروفة أيضًا بـ"حلف القمر" للفنان چورج وسوف، والتي تصدّرت الترند وحققت ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك.

كما أعاد آدم، تقديم عدد كبير من الأغاني الكلاسيكية التي لاقت تفاعلًا واسعًا، من بينها: "جرحونا"، "طاير يا هوى"، "كان يا ما كان"، "وحشني نفسي"، "على رمش عيونها"، و"وصفولي الصبر" بصوته وأدائه الخاص، قدّم هذه الأعمال بروح جديدة أعادت تقديمها لجمهور اليوم، وحققت انتشارًا لافتًا.

 

جدير بالذكر أن آدم البنّا، يواصل مسيرته الفنية بخطى ثابتة، وسط دعم جماهيري متزايد واهتمام ملحوظ من صنّاع الموسيقى في الوطن العربي، وقد طرح مؤخرًا عدد أغاني أبرزها "دخلوا بيتنا" من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد عبيه، توزيع محمد عمار، والتي حققت مليون مشاهدة عبر موقع الڤيديوهات "يوتيوب".

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آدم البنا الشاعر الغنائي تامر حسين المطرب آدم

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