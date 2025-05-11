نتنياهو يزعم: لا خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إنه لا توجد خلافات بين تل أبيب والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفق تعبيره.

تدهور العلاقة بين ترامب ونتنياهو

وكانت قناة «NBC» الأمريكية، ذكرت أن الخلافات حول قضايا إيران وقطاع غزة تؤثر سلبا على العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخاصة في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت القناة الأمريكية ذلك عن مصادر مطلعة، وكتبت في تقرير على موقعها الإلكتروني: "عندما تولى الرئيس ترامب منصبه، كان يتشارك هو ونتنياهو وجهات نظر متقاربة بشأن حل أبرز القضايا الخلافية في علاقتهما، وهي حرب غزة وملف إيران".

وأضافت: "لكن في الأسابيع الأخيرة، أصبحت العلاقة بين ترامب ونتنياهو متوترة بسبب تزايد الخلافات بينهما حول الاستراتيجية المتبعة لمواجهة هذه التحديات."

وتشير القناة إلى أن نتنياهو استاء مرتين خلال الأسبوع الماضي من تصريحات ترامب العلنية، خاصة عندما ذكر الأخير أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان سيُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في إطار الصفقة النووية الجديدة التي يجري التفاوض عليها حاليا.

استياء ترامب من نتنياهو

ويُعتبر نهج ترامب تجاه إيران أكبر عقبة أمام نتنياهو، الذي صرَّح بشكل خاص بأنه يعتبر مفاوضات ترامب مع إيران مضيعة للوقت.

ووفقا للقناة الأمريكية، فقد استاء ترامب من قرار نتنياهو شن هجوم عسكري جديد على غزة، والذي رأى الرئيس الأمريكي أنه يتعارض مع خططه لإعادة إعمار المنطقة.

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